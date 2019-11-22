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Жена и муж? Лобода шокировала неоднозначным постером с Линдеманном

STYLERЖизнь    22.11.2019 - 09:27
Жена и муж? Лобода шокировала неоднозначным постером с Линдеманном
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода появилась на постере немецкой группы Rammstein

Светлана Лобода опубликовала на странице в соцсети постер с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. На нем певица изображена на руках у участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.Также на плакате изображен Петер Стормаре.

Тэгтрэн изображен в скафандре космонавта, Лобода изображена в легком платье. Интересно, что название нового альбома группы Lindemann называется Frau & Mann, что в переводе с немецкого означает муж и жена.

Напомним, что осенью Лобода проговорилась о том, что ей "по контракту" запрещено говорить об отношениях с Линдеманном. В интервью Ксении Собчак Лобода в нецензурной форме назвала исполнителя невероятным и намекнула на то, что ей хочется быть с Линдеманном "маленькой кошечкой".

Жена и муж? Лобода шокировала неоднозначным постером с ЛиндеманномСветлана Лобода на постере у Rammstein (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, что ранее на одном из снимков, Светлана позировала с культовым вокалистом Rammstein Тиллем Линдеманном, который, скорее всего, является отцом ее младшей дочери Тильды, и дизайнером Бичоллой.

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