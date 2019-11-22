Дружина і чоловік? Лобода шокувала неоднозначним постером з Ліндеманом

Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Світлана Лобода з'явилася на постері німецької групи Rammstein

Світлана Лобода опублікувала на сторінці в соцмережі постер з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На ньому співачка зображена на руках у учасника проекту Lindemann Петера Тегтрена.Також на плакаті зображено Петера Стормаре.

Тегтрен зображений у скафандрі космонавта, Лобода зображена в легкому платті. Цікаво, що назва нового альбому групи Lindemann називається Frau & Mann, що в перекладі з німецької означає чоловік і дружина.

Нагадаємо, що восени Лобода проговорилася про те, що їй "за контрактом" заборонено говорити про відносини з Ліндеманном. В інтерв'ю Ксенії Собчак Лобода в нецензурній формі назвала виконавця неймовірним і натякнула на те, що їй хочеться бути з Ліндеманном "маленької кішечкою".

Світлана Лобода на постері у Rammstein (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, що раніше на одному зі знімків, Світлана позувала з культовим вокалістом Rammstein Тиллем Линдеманном, який, швидше за все, є батьком її молодшої дочки Тільди, і дизайнером Бичоллой.