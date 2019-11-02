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Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и "хищным" образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.11.2019 - 09:47
Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и "хищным" образом
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица предалась релакс в Дубае

Светлана Лобода не упускает возможности совместить работу и отдых. Певица часто и много гастролирует и если выпадает возможность насладиться пляжным релаксом или отдохнуть у бассейна – она не отказывает себе в удовольствии. В этот раз звезда оказалась в ОАЭ, где в пятницу, 1 ноября, выступила в Дубае со своим концертным шоу. За компанию артистка прихватила с собой старшую дочь Еву. В Instagram звезда опубликовала видео зажигательного пляжного танца в крошечном бикини, а также похвасталась бесконечными ногами в трендовом "хищном" наряде.

Певица в черном купальнике, кепке и солнечных очках пластично и соблазнительно двигается в такт мелодии на фоне морского побережья.

"Потанцуем сегодня?" - поинтересовалась Светлана в подписи к ролику.

Подписчики певицы оценили ее стройные формы и подтянутое тело. В комментариях они поделились впечатлениями от увиденного.

  • Какая пластина бомба! Очень сексуальная девочка
  • Вот это жара
  • Светлана, Вы огонь!!! Это просто космос какой-то!
  • Такое тело надо заработать,молодец.Трудяга!
  • Сексуальная

Скриншот комментариев

В "сториз" артистка опубликовала короткие кадры, сделанные на пляже. На них ее дочь Ева выложила на животе у мамы "узор" из ракушек. "Котеночек, а что это мы там делаем?" - поинтересовалась Светлана у девочки. "На мамином животике узоры выстраиваем", - ответила Ева. "Прекрасно", - отметила певица.

Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и &quot;хищным&quot; образом

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Позже Светлана опубликовала снимок без макияжа и засветили стройные длинные ножки. Певица позировала в легком платье-тунике с "хищным" анималистическим принтом.

Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и &quot;хищным&quot; образом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

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