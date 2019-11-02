Светлана Лобода в микробикини соблазнила будоражащим танцем и "хищным" образом

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Певица предалась релакс в Дубае

Светлана Лобода не упускает возможности совместить работу и отдых. Певица часто и много гастролирует и если выпадает возможность насладиться пляжным релаксом или отдохнуть у бассейна – она не отказывает себе в удовольствии. В этот раз звезда оказалась в ОАЭ, где в пятницу, 1 ноября, выступила в Дубае со своим концертным шоу. За компанию артистка прихватила с собой старшую дочь Еву. В Instagram звезда опубликовала видео зажигательного пляжного танца в крошечном бикини, а также похвасталась бесконечными ногами в трендовом "хищном" наряде.

Певица в черном купальнике, кепке и солнечных очках пластично и соблазнительно двигается в такт мелодии на фоне морского побережья.

"Потанцуем сегодня?" - поинтересовалась Светлана в подписи к ролику.

Подписчики певицы оценили ее стройные формы и подтянутое тело. В комментариях они поделились впечатлениями от увиденного.

Какая пластина бомба! Очень сексуальная девочка

Вот это жара

Светлана, Вы огонь!!! Это просто космос какой-то!

Такое тело надо заработать,молодец.Трудяга!

Сексуальная

Скриншот комментариев

В "сториз" артистка опубликовала короткие кадры, сделанные на пляже. На них ее дочь Ева выложила на животе у мамы "узор" из ракушек. "Котеночек, а что это мы там делаем?" - поинтересовалась Светлана у девочки. "На мамином животике узоры выстраиваем", - ответила Ева. "Прекрасно", - отметила певица.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Евой (instagram.com/lobodaofficial)

Позже Светлана опубликовала снимок без макияжа и засветили стройные длинные ножки. Певица позировала в легком платье-тунике с "хищным" анималистическим принтом.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Светлана Лобода вызвала фурор пикантным фото в ярком кожаном костюме и лифчике.