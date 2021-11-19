Жена мольфара Нечая в редком интервью рассказала о его знаменитой целебной настойке из 77 трав (видео)

Пани Ганна, уже в преклонном возрасте, отметила в разговоре с журналистами, что знает весь арсенал необходимых для создания настойки трав и растений просто на вид, но названия многих ей уже озвучить сложно.

Среди названых 77 трав для этого целебного напитка - такие основные ингредиенты:

корень джинджура

золотой корень (полевник)

пидойма

кучуревец

медвежье ушко (такие листочки, как у груши, растение похоже на клюкву)

нанок

калган

Также вдова Михаила Нечая отметила, что ее супруг собирал все нужные травы на ближайших полях и в окрестностях родного Верховинского села в Карпатах, где жил.

Видео: жена мольфара Михаила Нечая рассказала о его знаменитой целебной настойке

После смерти мужа в 2011 году, причем дату кончины Нечай сам же и предсказал, пани Ганна признается, что других таких же сильных мольфаров, насколько она знает, уже не было и сейчас нет.

Впрочем, нужно отметить, что долгое время ходят слухи о том, что Михаил Нечай передал свою силу и знания внуку.