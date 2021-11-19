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Жена мольфара Нечая в редком интервью рассказала о его знаменитой целебной настойке из 77 трав (видео)

Автор: Владимир Костырин

Самый знаменитый украинский мольфар Михаил Нечай, прославившийся своей практикой исцеления недугов, в том числе с помощью особых трав и настоек, свои знания и мастерство не открывал широкой общественности. Но теперь вдова провидца рассказала о той самой настойке из 77 разных трав, о которой слышали многие.

Что использовал мольфар, когда готовил целебный напиток и которым щедро угощал гостей, жена Нечая раскрыла в редком интервью для канала "Гуцулендія".

Пани Ганна, уже в преклонном возрасте, отметила в разговоре с журналистами, что знает весь арсенал необходимых для создания настойки трав и растений просто на вид, но названия многих ей уже озвучить сложно.

Среди названых 77 трав для этого целебного напитка - такие основные ингредиенты:

  • корень джинджура
  • золотой корень (полевник)
  • пидойма
  • кучуревец
  • медвежье ушко (такие листочки, как у груши, растение похоже на клюкву)
  • нанок
  • калган

Также вдова Михаила Нечая отметила, что ее супруг собирал все нужные травы на ближайших полях и в окрестностях родного Верховинского села в Карпатах, где жил.

Видео: жена мольфара Михаила Нечая рассказала о его знаменитой целебной настойке

После смерти мужа в 2011 году, причем дату кончины Нечай сам же и предсказал, пани Ганна признается, что других таких же сильных мольфаров, насколько она знает, уже не было и сейчас нет.

Впрочем, нужно отметить, что долгое время ходят слухи о том, что Михаил Нечай передал свою силу и знания внуку.

Ранее сообщалось, что врач опубликовал список "фуфломицинов", на которые украинцы спустили миллиарды гривен.

Добавим, недавно нутрициолог рассказала, что поможет при полипах и кистах, и дала простой и эффективный рецепт.

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