Дружина мольфара Нечая у рідкісному інтерв'ю розповіла про його знамениту цілющу настоянку з 77 трав (відео)

Пані Ганна, вже в похилому віці, зазначила в розмові з журналістами, що знає весь арсенал необхідних для створення настоянки трав і рослин просто на вигляд, але назви багатьох їй вже озвучити складно.

Серед названих 77 трав для цього цілющого напою - такі основні інгредієнти:

корінь джинджура

золотий корінь (польовник)

підойма

кучуревець

ведмеже вушко (такі листочки, як у груші, рослина схожа на журавлину)

нанок

калган

Також вдова Михайла Нечая зазначила, що її чоловік збирав всі потрібні трави на найближчих полях і в околицях рідного Верховинського села в Карпатах, де жив.

Відео: дружина Мольфара Михайла Нечая розповіла про його знамениту цілющу настоянку

Після смерті чоловіка в 2011 році, причому дату смерті Нечай сам же і передбачив, пані Ганна зізнається, що інших таких же сильних мольфарів, наскільки вона знає, вже не було і зараз немає.

Втім, потрібно зауважити, що довгий час ходять чутки про те, що Михайло Нечай передав свою силу і знання онукові.