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Дружина мольфара Нечая у рідкісному інтерв'ю розповіла про його знамениту цілющу настоянку з 77 трав (відео)

Автор: Володимир Костирін

Найзнаменитіший український мольфар Михайло Нечай, який прославився своєю практикою зцілення недуг, в тому числі за допомогою особливих трав і настоянок, свої знання і майстерність не відкривав широкому загалу. Але тепер вдова провидця розповіла про ту саму настоянку з 77 різних трав, про яку багато хто чув.

Що використовував мольфар, коли готував цілющий напій і яким щедро пригощав гостей, дружина Нечая розкрила в рідкісному інтерв'ю для каналу "Гуцулендія".

Пані Ганна, вже в похилому віці, зазначила в розмові з журналістами, що знає весь арсенал необхідних для створення настоянки трав і рослин просто на вигляд, але назви багатьох їй вже озвучити складно.

Серед названих 77 трав для цього цілющого напою - такі основні інгредієнти:

  • корінь джинджура
  • золотий корінь (польовник)
  • підойма
  • кучуревець
  • ведмеже вушко (такі листочки, як у груші, рослина схожа на журавлину)
  • нанок
  • калган

Також вдова Михайла Нечая зазначила, що її чоловік збирав всі потрібні трави на найближчих полях і в околицях рідного Верховинського села в Карпатах, де жив.

Відео: дружина Мольфара Михайла Нечая розповіла про його знамениту цілющу настоянку

Після смерті чоловіка в 2011 році, причому дату смерті Нечай сам же і передбачив, пані Ганна зізнається, що інших таких же сильних мольфарів, наскільки вона знає, вже не було і зараз немає.

Втім, потрібно зауважити, що довгий час ходять чутки про те, що Михайло Нечай передав свою силу і знання онукові.

Раніше повідомлялося, що лікар опублікував список "фуфломіцинів", на які українці спустили мільярди гривень.

Додамо, нещодавно нутриціолог розповіла, що допоможе при поліпах і кістах, та дала простий і ефективний рецепт.

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