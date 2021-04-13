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Жена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фото

Новина українською → Швейцария, Вторник 13 апреля 2021 22:08
Жена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фото Коллаж РБК-Украина: жена Михаэля Шумахера продает огромную семейную виллу
Автор: Роман Мирончук

Жена семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Коринна продает шикарную семейную виллу, которая расположена в швейцарском Глане, на берегу Женевского озера.

Об этом сообщает немецкое издание Bunte.

Недвижимость имеет площадь более 20 тысяч квадратных метров. Шикарную виллу продают за 5,8 миллиона евро. При этом в свое время Шумахер купил ее за 3,5 миллиона евро.

Жена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фото

Семейная вилла Шумахера продается за 5,8 миллиона евро (фото: f1i.auto-moto.com)

Он планировал отремонтировать виллу, на которой паслись на пастбищах лошади. Но позже Шумахеры решили построить гигантскую коневодческую ферму, и их бывшее любовное гнездышко осиротело. Теперь иногда здесь ночуют домашние работники и охранники.

Жена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фотоЖена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фото

Семейная вилла Шумахера продается за 5,8 миллиона евро (фото: f1i.auto-moto.com)

Стоит отметить, что британский таблоид The ​​Mirror предполагает, что продажа виллы связана с оплатой лечения Михаэля Шумахера. В неделю его семья тратит 56 тысяч евро, что за год составляет около 2,7 миллиона евро.

Жена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фотоЖена Шумахера продает огромную виллу на берегу Женевского озера: появились фото

Семейная вилла Шумахера продается за 5,8 миллиона евро (фото: f1i.auto-moto.com)

При этом Коринна Шумахер уже продала свой частный самолет и коттедж в Норвегии, где семья проводила зимние каникулы.

Состояние здоровья Михаэля Шумахера остается загадкой спустя более восьми лет после его ужасного падения на лыжах в Альпах.

Напомним, что в 2019 году после 6-летней комы Михаэль Шумахер пришел в сознание.

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