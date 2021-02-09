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Жена Медведчука Марченко вновь обратилась к украинцам: я вручаю вам свою месть

Автор: Styler

Жена Виктора Медведчука и кума Владимира Путина Оксана Марченко продолжает негодовать по поводу внесения ее в базу "Миротворец". На этот раз она обратилась к украинцам со словами о мести.

Марченко опубликовала на своем YouTube-канале видео, которое назвала "Реакция Оксаны Марченко на поведение "творцов мира".

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После того как ее номер мобильного телефона стал доступным для всех в сети, ей продолжают поступать звонки от людей. Некоторые говорят Марченко гадости и обзывают ее, а вот другие - наоборот поддерживают.

"И так чудесно, что у меня есть вы - люди, которые меня так активно и искренне поддерживают (пишут, звонят, комментируют). Поэтому все мои слова благодарности за добро и любовь только для вас! А правда на нашей стороне, и нас большинство, поэтому мы победим - все вместе! Спаси Господи", - сказала в ролике жена Медведчука.

Оксана Марченко обратилась к украинцам

Марченко заявила, что сила только в правде, а "у нас правда". Она отметила, что никогда в своей жизни не обижала слабых, а только пыталась их защитить.

"Всем людям, желающим мне зла, я хочу сказать. Всю свою месть я вручаю в руки Господа. Он решит вашу судьбу, но всегда есть время покаяться", - заявила Марченко.

Как мы ранее писали, попавшая в "Миротоворец" Марченко ответила хейтерам.

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Новости Украины Оксана Марченко
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