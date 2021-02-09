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Дружина Медведчука Марченко знову звернулася до українців: я вручаю вам свою помсту

Автор: Styler

Дружина Віктора Медведчука і кума Володимира Путіна Оксана Марченко продовжує обурюватися з приводу внесення її в базу "Миротворець". На цей раз вона звернулася до українців зі словами про помсту.

Марченко опублікувала на своєму YouTube-каналі відео, яке назвала "Реакція Оксани Марченко на поведінку "творців світу".

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Після того як її номер мобільного телефону став доступним для всіх в мережі, їй продовжують надходити дзвінки від людей. Деякі кажуть Марченко гидоти і обзивають її, а от інші - навпаки підтримують.

"І так чудово, що у мене є ви - люди, які мене так активно і щиро підтримують (пишуть, телефонують, коментують). Тому всі мої слова вдячності за добро та любов тільки для вас! А правда на нашій стороні, і нас більшість, тому ми переможемо - всі разом! Спаси Господи", - сказала в ролику дружина Медведчука.

Оксана Марченко звернулася до українців

Марченко заявила, що сила тільки в правді, а "у нас правда". Вона зазначила, що ніколи у своєму житті не ображала слабких, а лише намагалася їх захистити.

"Всім людям, що бажають мені зла, я хочу сказати. Всю свою помсту я вручаю в руки Господа. Він вирішить вашу долю, але завжди є час покаятися", - заявила Марченко.

Як ми раніше писали, що потрапила в "Миротоворець" Марченко відповіла хейтерам.

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Новини України Оксана Марченко
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