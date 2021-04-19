Одиозная Марченко стала крестной матерью известнейшего украинского боксера

Марченко сообщила, что ее знакомые после выхода фильма просят взять ее в святые места. Так случилось и со спортсменом Вячеславом Узелковым, у которого в жизни пошла черная полоса.

"Ее сейчас, видимо, переживает и мой давний друг, боксер Вячеслав Узелков. Я поняла, что с ним происходит что-то неладное, когда он попросил взять его в Зимнее", — рассказала Оксана Марченко.

Сам боксер поделился, что его семья распалась, он потерял жену и сына, начались проблемы со здоровьем и в карьере.

"Я — это оболочка, которая в середине полностью разваливается. Все мои попытки вернуть семью заканчиваются, как, знаешь, волны бьются о скалы. Моя бывшая жена заблокировала все мои телефоны. И сейчас меня уже мой сын заблокировал, я даже не могу набрать сына. Это меня убивает, потому что я жил ради семьи и детей. И я не мог поделиться ни с кем. Ты первая, кто это знает. Последние пару лет, я тебе говорю честно, я боюсь выезжать ночью на машине, потому что у меня какое-то чувство, что я не проживу долго", - рассказал в фильме Узелков.

После тяжелых событий в жизни он попросил Марченко стать его крестной матерью и она согласилась. Кума Путина сообщила, что после крещения спортсмен преобразился и стал другим человеком.

"Перед нами — абсолютно новый человек. Безгрешный, чистый. Господь ему все простил. За широкой спиной моего друга теперь всегда незримо стоит ангел-хранитель. Сегодня Слава сделал лишь первый шаг. Впереди еще долгая дорога длиною в жизнь", - сказала Марченко.

Оксана Марченко покрестила Узелкова