Одіозна Марченко стала хрещеною матір'ю відомого українського боксера

Марченко повідомила, що її знайомі після виходу фільму просять взяти її в святі місця. Так сталося і зі спортсменом В'ячеславом Узєлковим, у якого в житті пішла чорна смуга.

"Її зараз, мабуть, переживає і мій давній друг, боксер В'ячеслав Узєлков. Я зрозуміла, що з ним відбувається щось недобре, коли він попросив взяти його в Зимовий", — розповіла Оксана Марченко.

Сам боксер розповів, що його сім'я розпалася, він втратив дружину і сина, почалися проблеми зі здоров'ям і в кар'єрі.

"Я — це оболонка, яка в середині повністю розвалюється. Всі мої спроби повернути сім'ю закінчуються, як, знаєш, хвилі б'ються об скелі. Моя колишня дружина заблокувала всі мої телефони. І зараз мене вже мій син заблокував, я навіть не можу набрати сина. Це мене вбиває, тому що я жив заради сім'ї та дітей. І я не міг поділитися ні з ким. Ти перша, хто це знає. Останні пару років, я тобі кажу чесно, я боюся виїжджати вночі на машині, тому що у мене якесь відчуття, що я не проживу довго", - розповів у фільмі Узєлков..

Після важких подій в житті він попросив Марченко стати його хрещеною матір'ю і вона погодилася. Кума Путіна повідомила, що після хрещення спортсмен змінився і став іншою людиною.

"Перед нами — абсолютно нова людина. Безгрішний, чистий. Господь йому все простив. За широкою спиною мого друга тепер завжди незримо стоїть ангел-хранитель. Сьогодні Слава зробив лише перший крок. Попереду ще довга дорога довжиною в життя", - сказала Марченко.

Оксана Марченко похрестила Узєлкова