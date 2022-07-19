Жена Григория Козловского рассказала, как забросала камнями россиян на Кипре
Известная украинская певица, жена бизнесмена Григория Козловского Юлия Думанская рассказала, как вывозила детей из Украины после начала полномасштабного вторжения России. За рубежом у певицы даже произошел инцидент с россиянами.
Об этом Юлия Думанская рассказала в интервью "Слава+".
Так, Думанская сначала машиной поехала с детьми к знакомым во Францию. Дорога длилась почти полтора суток. Через несколько недель во Франции звезду с детьми ограбили ночью, когда все спали. У Юлии украли 5 000 евро и драгоценные часы. Тогда она решила переехать на Кипр.
"На Кипре все было прекрасно, но один минус: Кипр лоялен к м*скалям. Они там на каждом шагу. И когда ты читаешь, что они убивают детей в твоей стране, а здесь они рядом с тобой ходят на детской площадке и "чтокают" /"какают", то не очень красиво. Я в таких ситуациях просто забирала детей и уходила в другое место", - рассказывает Юлия.
Впрочем, однажды к ее дочери подошла девочка и по-русски попросила поиграть с ней. Дочь Думанской знает, что те кто говорит по-русски - русские, поэтому она отказалась играть с ней. На это мама россиянки заявила - что так нельзя, потому что "дети не в политике". В ситуацию пришлось вмешаться Юлии Думанской, которая в доступной форме объяснила россиянке ситуацию, учитывая зверства орков в Украине.
Кроме того, Думанская рассказала, что во время их пребывания на Кипре проходил автопробег россиян с флагами. Тогда она вместе с незнакомой украинкой взяли камни и начали бросать в их колонну машин.
Стоит отметить, что Григорий Козловский, как многодетный отец тоже мог уехать за границу, но решил остаться. По его мнению, в такое сложное для страны время каждый должен помогать, как может.
"Кто не может и не умеет воевать, но умеет деньги зарабатывать, платить налоги, трудоустраивать других людей. У каждого свой фронт. Мы как те муравьи: каждый должен принести свою частичку для победы, поэтому надо оставаться и помогать. А те, кто уехал, то на их совести", - добавил Козловский.
Напомним, ранее Григорий Козловский рассказал в интервью РБК-Украина, как война повлияла на развитие детской футбольной академии "Рух".