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Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі

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Україна, Вівторок 19 липня 2022 15:16
Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі Фото: дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі (колаж Styler)
Автор: Ілона Свиридова

Відома українська співачка, дружина бізнесмена Григорія Козловського, Юлія Думанська розповіла, як вивозила дітей з Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії. За кордоном у співачки навіть стався інцидент з росіянами.

Про це Юлія Думанська розповіла в інтерв’ю "Слава+".

Так, Думанська спочатку машиною поїхала з дітьми до знайомих у Францію. Дорога тривала майже півтори доби. Через декілька тижнів у Франції зірку з дітьми пограбували вночі, коли всі спали. У Юлії вкрали 5 000 євро та дорогоцінний годинник. Тоді вона вирішила переїхати на Кіпр.

"На Кіпрі все було чудово, але один мінус: Кіпр лояльний до м*скалів. Вони там на кожному кроці. І коли ти читаєш, що вони вбивають дітей у твоїй країні, а тут вони поруч із тобою ходять на дитячому майданчику і "чтокают" /"какают", то не дуже гарно. Я в таких ситуаціях просто забирала дітей і йшла в інше місце", - розказує Юлія.

Втім, одного разу до її доньки підійшла дівчинка й по-російськи попросила пограти з нею. Донька Думанської знає, що ті хто говорить російською - росіяни, тому вона відмовилась грати з нею. На це мама росіянки заявила - що так не можна, бо "діти не в політиці". В ситуацію довелося втрутитися Юлії Думанській, яка у доступній формі пояснила росіянці ситуацію з огляду на звірства орків в Україні.

Крім того, Думанська розповіла, що під час їхнього перебування на Кіпрі проходив автопробіг росіян із прапорами. Тоді вона разом із незнайомою українкою взяли каміння та почали кидати в їхню колону машин.

Варто зазначити, що Григорій Козловський, як багатодітний батько теж міг виїхати за кордон, але вирішив залишитись. На його думку, в такий складний для країни час кожен має допомогати, як може.

"Хтось не може й не вміє воювати, але вміє гроші заробляти, платити податки, працевлаштовувати інших людей. У кожного свій фронт. Ми як ті мурашки: кожен має принести свою частинку для перемоги, тому треба залишатися й допомагати. А ті, хто виїхав, то на їхній совісті", - додав Козловський.

Дружина Григорія Козловського розповіла, як закидала камінням росіян на Кіпрі

Нагадаємо, раніше Григорій Козловський розповів в інтерв'ю РБК-Україна, як війна вплинула на розвиток дитячої футбольної академії "Рух".

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Григорій Козловський Вторгнення Росії до України
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