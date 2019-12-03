Жена директора "Лиги смеха" ведет крупный бизнес в Крыму: что известно

У жены директора "Лиги смеха" нашли бизнес в Крыму (коллаж: РБК-Украина)

У члена семьи директора "Лиги смеха" есть доля в гостиничном бизнесе в аннексированном Крыму

Супруга главного редактора шоу "Лига смеха", которое в 2015 создала студия "Квартал 95", имеет бизнесом на аннексированном РФ Крымском полуострове. Лариса Чивурина, жена знаменитого квнщика, капитана команды КВН ХАИ, Андрея Чивурина владеет пансионатом в Ялте.

Как оказалось, Чивурина через оффшорные фирмы является владелицей ялтинского пансионата "Севастополь". Об этом стало известно из расследований "Настоящего времени" и "Муниципального сканера".

Андрей Чивурин с женой (фото: facebook.com/larisa.chyvurina)

Стоит отметить, что номер в элитном пансионате с видом на море стоит довольно дорого. Аренда номера на сутки обойдется постояльцам в 6 тыс. рублей (100 долларов).

Прямым владельцем ООО "Пансионат Севастополь" является кипрская компания TMM Real Estate Development Public Limited (99% акций).

Чивуриной в этой фирме принадлежит 0,2% акций, также она является владелицей 99,5% акций TMM Holdings Limited, под контролем которой большая часть ценных бумаг пансионата.

У жены директора "Лиги смеха" нашли бизнес в Крыму (скрин: currenttime.tv)

Формально, после аннексии, пансионат был продан российской компании. Но реально владельцы остались теми же.

Лариса Чивурина отрицает свою причастность к крымскому бизнесу и отказывается комментировать, почему кипрская компания вложила больее миллиона долларов в ООО "Пансионат Севастополь".

Пансионат "Севастополь" в Ялте (фото: putevka.com)

Ранее главный редактор "Лиги смеха" Андрей Чивурин подчеркивал, что его семья отказалась от посещений Крыма после аннексии.