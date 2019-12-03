Дружина директора "Ліги сміху" веде великий бізнес у Криму: що відомо

У дружини директора "Ліги сміху" знайшли бізнес в Криму (колаж: РБК-Україна)

У члена сім'ї директора "Ліги сміху" є частка в готельному бізнесі в анексованому Криму

Дружина головного редактора шоу "Ліга сміху", яке в 2015 створила студія "Квартал 95", має бізнесом на анексованому РФ Кримському півострові. Лариса Чивуріна, дружина знаменитого квнщика, капітана команди КВН ХАІ, Андрія Чивуріна володіє пансіонатом в Ялті.

Як виявилося, Чивуріна через офшорні фірми є власницею ялтинського пансіонату "Севастополь". Про це стало відомо з розслідувань "Настоящего времени" і "Муніципального сканера".

Андрій Чивурін з дружиною (фото: facebook.com/larisa.chyvurina)

Варто відзначити, що номер в елітному пансіонаті з видом на море коштує досить дорого. Оренда кімнати на добу обійдеться відвідувачам у 6 тис. рублів (100 доларів).

Прямим власником ТОВ "Пансіонат Севастополь" є кіпрська компанія TMM Real Estate Development Public Limited (99% акцій).

Чивуріній в цій фірмі належить 0,2% акцій, також вона є власницею 99,5% акцій TMM Holdings Limited, під контролем якої більша частина цінних паперів пансіонату.

У дружини директора "Ліги сміху" знайшли бізнес в Криму (скрін: currenttime.tv)

Формально, після анексії, пансіонат був проданий російській компанії. Але реально власники залишилися тими ж.

Лариса Чивуріна заперечує свою причетність до кримського бізнесу і відмовляється коментувати, чому кіпрська компанія вклала більше мільйона доларів у ТОВ "Пансіонат Севастополь".

Пансіонат "Севастополь" в Ялті (фото: putevka.com)

Раніше головний редактор "Ліги сміху" Андрій Чивурін підкреслював, що його сім'я відмовилася від відвідин Криму після анексії.