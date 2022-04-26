Желудок из-за стресса начинает "барахлить": какой один полезный элемент избавит от проблем

Стресс и постоянная тревога становятся для желудочно-кишечного тракта настоящими триггерами. Мозг начинает посылать сигналы, которые меняют не только психологическое поведение человека в целом, но и поведение пищеварительной системы.
Какие продукты обязательно должны быть в рационе во время войны, рассказала врач-диетолог Екатерина Толстикова.
Специалист объясняет, что в моменты сильных переживаний у людей наблюдается два вида пищевых расстройств: часть людей начинает неосознанно заедать стресс, а часть – просто теряет аппетит.
Поэтому следить за своим рационом в период нервного напряжения и стресса нужно особенно внимательно. А восстановить работу желудка в такое время поможет клетчатка.
Она способствует снижению уровня холестерина, а ее присутствие в пищеварительном тракте – уменьшает всасывание холестерина в организме.
Также клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и организму потребуется больше времени, чтобы расщепить продукты с большим содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.
Рекомендуемая суточная доза клетчатки – 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин.
Врач предупреждает: вводить в рацион продукты с клетчаткой нужно постепенно. Это поможет избежать побочных эффектов, таких как вздутие живота.
Груша - 3,1 г на 100 г
Авокадо - 6,7 г на 100 г
Яблоки - 2,4 г на 100 г
Свекла - 2,8 г на 100 г
Чечевица - 7,3 г на 100 г
Овсянка - 10 г на 100 г
Темный шоколад - 10,9 на 100 г
Фасоль - 10 г на 100 г
Картофель - 4 г на 100 г
Шпинат - 4 г на 100 г
Банан - 3 г на 100 г
Изюм - 10 г на 100 г
Ржаной хлеб - 6 г на 100 г
Брюссельская капуста - 4 г на 100 г
Орехи - 4 г на 100 г
Белокочанная капуста - 2 г на 100 г
Зелень (петрушка, укроп, салат, зеленый лук) - 2 г на 100 г
Горох отварной - 5 г на 100 г
Грибы жареные - 6 г на 100 г
Киви - 4 г на 100 г
Курага - 18 г на 100 г
Напомним, ранее мы писали, какие продукты нужно обязательно сейчас покупать в супермаркете.
А также рассказывали о том, какими более экономными вариантами можно заменить дорогие и полезные продукты.