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Желудок из-за стресса начинает "барахлить": какой один полезный элемент избавит от проблем

Фото: Какие продукты нужно есть для нормальной работы желудка во время стресса (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Стресс и постоянная тревога становятся для желудочно-кишечного тракта настоящими триггерами. Мозг начинает посылать сигналы, которые меняют не только психологическое поведение человека в целом, но и поведение пищеварительной системы.

Какие продукты обязательно должны быть в рационе во время войны, рассказала врач-диетолог Екатерина Толстикова.

Специалист объясняет, что в моменты сильных переживаний у людей наблюдается два вида пищевых расстройств: часть людей начинает неосознанно заедать стресс, а часть – просто теряет аппетит.

Поэтому следить за своим рационом в период нервного напряжения и стресса нужно особенно внимательно. А восстановить работу желудка в такое время поможет клетчатка.

Она способствует снижению уровня холестерина, а ее присутствие в пищеварительном тракте – уменьшает всасывание холестерина в организме.

Также клетчатка помогает контролировать уровень сахара в крови и организму потребуется больше времени, чтобы расщепить продукты с большим содержанием клетчатки. Это помогает поддерживать постоянный уровень сахара в крови.

Рекомендуемая суточная доза клетчатки – 25 граммов для женщин и 38 граммов для мужчин.

Врач предупреждает: вводить в рацион продукты с клетчаткой нужно постепенно. Это поможет избежать побочных эффектов, таких как вздутие живота.

Какие продукты содержат клетчатку

Груша - 3,1 г на 100 г

Авокадо - 6,7 г на 100 г

Яблоки - 2,4 г на 100 г

Свекла - 2,8 г на 100 г

Чечевица - 7,3 г на 100 г

Овсянка - 10 г на 100 г

Темный шоколад - 10,9 на 100 г

А где еще есть много клетчатки?

Фасоль - 10 г на 100 г

Картофель - 4 г на 100 г

Шпинат - 4 г на 100 г

Банан - 3 г на 100 г

Изюм - 10 г на 100 г

Ржаной хлеб - 6 г на 100 г

Брюссельская капуста - 4 г на 100 г

Орехи - 4 г на 100 г

Белокочанная капуста - 2 г на 100 г

Зелень (петрушка, укроп, салат, зеленый лук) - 2 г на 100 г

Горох отварной - 5 г на 100 г

Грибы жареные - 6 г на 100 г

Киви - 4 г на 100 г

Курага - 18 г на 100 г

Напомним, ранее мы писали, какие продукты нужно обязательно сейчас покупать в супермаркете.

А также рассказывали о том, какими более экономными вариантами можно заменить дорогие и полезные продукты.

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