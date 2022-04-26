Шлунок через стрес починає "барахлити": який один корисний елемент позбавить від проблем

Спеціаліст пояснює, що в моменти сильних переживань у людей спостерігається два види харчових розладів: частина людей починає неусвідомлено заїдати стрес, а частина – просто втрачає апетит.

Тому стежити за своїм раціоном в період нервового напруження і стресу потрібно особливо уважно. А відновити роботу шлунка в такий час допоможе клітковина.

Вона сприяє зниженню рівня холестерину, а її присутність в травному тракті – зменшує всмоктування холестерину в організмі.

Також клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові та організму буде потрібно більше часу, щоб розщепити продукти з великим вмістом клітковини. Це допомагає підтримувати постійний рівень цукру в крові.

Рекомендована добова доза клітковини-25 грамів для жінок і 38 грамів для чоловіків.

Лікар попереджає: вводити в раціон продукти з клітковиною потрібно поступово. Це допоможе уникнути побічних ефектів, таких як здуття живота.

Які продукти містять клітковину

Груша - 3,1 г на 100 г

Авокадо - 6,7 г на 100 г

Яблука - 2,4 г на 100 г

Буряк - 2,8 г на 100 г

Сочевиця - 7,3 г на 100 г

Вівсянка - 10 г на 100 г

Темний шоколад - 10,9 на 100 г

А де ще є багато клітковини?

Квасоля - 10 г на 100 г

Картопля - 4 г на 100 г

Шпинат - 4 г на 100 г

Банан - 3 г на 100 г

Ізюм - 10 г на 100 г

Житній хліб - 6 г на 100 г

Брюссельська капуста - 4 г на 100 г

Горіхи - 4 г на 100 г

Білокачанна капуста - 2 г на 100 г

Зелень (петрушка, кріп, салат, зелена цибуля) - 2 г на 100 г

Горох відварений - 5 г на 100 г

Гриби смажені - 6 г на 100 г

Ківі - 4 г на 100 г

Курага - 18 г на 100 г