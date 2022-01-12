Железнодорожный экспресс наших прадедов: как выглядела "Люксторпеда" - гибрид автобуса и лимузина (видео)

Мы уже привыкли путешествовать скоростными поездами, но оказывается, что наши прадеды тоже пользовались железнодорожным экспрессом, который назывался "Люксторпеда" - гибрид автобуса и лимузина.

Подробней об этом читайте в нашем материале ниже.

Экспресс "Люксторпеда" курсировал на Галичине в 1930-х годах. В то время расстояние от Тернополя до Залещиков он преодолевал за 2,5 часа. Интересно, что сейчас поезд "Киев-Черновцы" этот путь преодолевает за 4,5 часа.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

"Люксторпеда" состояла из одного вагона класса люкс. При этом в нем был собственный дизельный двигатель внутреннего сгорания. Она имела аэродинамическую форму и на 1,5 метра была ниже обычного паровоза. Кабина машиниста размещалась с обеих сторон.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

Средняя скорость "Люксторпеды" достигала 100-105 км/ч, а на прямых участках она могла разгоняться до 120 км/ч. Для того времени это были потрясающие показатели.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

Длина "Люксторпеды" была 22 метра. Внутри было комфортно - 52 места на просторных кожаных диванах. Правда, и стоило удовольствие недешево - около 40 злотых при тогдашней средней зарплате 200-250.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

Первый такой поезд был построен на заводе Austro-Daimler-Puch в 1933 году в Австрии. Позднее польское правительство выкупил права на производство таких поездов.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

В 1936 году в Польше на заводе Fablok изготовили пять "Люксторпед". Во время Второй мировой войны в Польше из всех таких поездов уцелело только два. В 1950-х годах их списали и до нашей дней они не сохранились.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

Интересно, что во время оккупации Польши нацистами на "Люксторпедах" ездила верхушка нацисткой администрации.

"Люксторпеда" (фото: Национальный цифровой архив Польши)

"Люксторпеда" (видео: YouTube)