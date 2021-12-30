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Укрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем есть

Новина українською →
Четверг 30 декабря 2021 09:23
Укрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем есть Укрзализныця представила новинку (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Укрзализныця представила двухэтажный поезд, который будет запущен в скором времени. Речь идет о маршруте Киев - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Двухэтажный поезд Skoda будет следовать по маршруту №747: он будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.

По пути следования состав будет делать остановки на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.

Что нового есть в поезде

  • Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира,
  • пеленальными столиками в главных вагонах,
  • пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,
  • держателями для велосипедов,
  • системами наблюдения, кондиционирования, вентиляции,
  • пожарной сигнализации и пожаротушения,
  • вакуумными туалетами.

"Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Škoda постройки 2012 года осуществлялся на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця". Поезд прибыл на предприятие для проведения ремонтных работ в феврале 2021 года и за 11 месяцев был полностью обновлен", - рассказали в УЗ,

Укрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем естьУкрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем естьУкрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем естьУкрзализныця представила новый двухэтажный поезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Напомним, что Укрзализныця попала в скандал из-за отсутствия отопления в вагоне.

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Укрзализныця
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