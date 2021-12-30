Укрзализныця представила двухэтажный поезд: как он выглядит, и что в нем есть
Укрзализныця представила двухэтажный поезд, который будет запущен в скором времени. Речь идет о маршруте Киев - Львов.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
Двухэтажный поезд Skoda будет следовать по маршруту №747: он будет отправляться из Киева в 16:41 и прибывать во Львов в 00:45.
По пути следования состав будет делать остановки на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь и других.
Что нового есть в поезде
- Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира,
- пеленальными столиками в главных вагонах,
- пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью,
- держателями для велосипедов,
- системами наблюдения, кондиционирования, вентиляции,
- пожарной сигнализации и пожаротушения,
- вакуумными туалетами.
"Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Škoda постройки 2012 года осуществлялся на ЧАО "Киевский электровагоноремонтный завод" АО "Укрзализныця". Поезд прибыл на предприятие для проведения ремонтных работ в феврале 2021 года и за 11 месяцев был полностью обновлен", - рассказали в УЗ,
Укрзализныця представила новый двухэтажный поезд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)