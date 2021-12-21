"Железная леди" украинского футбола Екатерина Монзуль рассказала, как клубы задабривают арбитров

В программе ведущий отметил, что недавно в Украине в судейском корпусе увеличили зарплаты - около 15 тысяч гривен арбитрам - на 60%. Также должны были отменить такую традицию как прием арбитра клубом в Украине, чего нет в европейском футболе.

Монзуль уточнила, что в эти 15 тысяч для арбитра учитывается и проезд на матчи.

"Если матчи под эгидой УЕФА или ФИФА арбитра на матч могут встретить представители не клуба, а нейтральной стороны - от Федерации футбола. Если на международную игру приезжаешь - тебя встречают, поселяют в гостиницу. То есть трансфер отель-стадион, стадион-отель. Ты не организовываешь себе вообще ничего", - рассказала арбитр.

40-летняя футбольный судья из Харькова добавила, что в Украине также изменилась эта система: раньше судейский корпус встречали представители команды, но теперь - это нейтральный человек.

"Мне это нравится", - поделилась она впечатлениями от новшества.

Отвечая на вопрос, зависит ли симпатия арбитра от того, как его приняла та или иная сторона, Монзуль подчеркнула, что для ее это не играет никакой разницы.

Вацко в разговоре вспомнил, как некоторое время назад, в 2012-м или 2013-м, он увидел огромный счет - как поужинали арбитры, которые судили матч его команды.

"Я более чем уверен, что за свои деньги люди так не поужинают с такими напитками, деликатесами. Когда ты сам платишь со своего кармана, ты думаешь - тебе взять 30-летний виски Макаллан, или может быть Джек Дениэлс..." - высказался ведущий.

"В мой карьере просто такого не было. Для меня, честно скажу, это вообще не имеет никакого значения. Вообще никак не влияет, совершенно никак", - ответила Монзуль.

Видео: Екатерина Монзуль высказалась о "традиции" встречи судьи перед матчами