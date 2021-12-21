"Залізна леді" українського футболу Катерина Монзуль розповіла, як клуби задобрюють арбітрів

У програмі ведучий зазначив, що нещодавно в Україні в суддівському корпусі збільшили зарплати - близько 15 тисяч гривень арбітрам - на 60%. Також повинні були скасувати таку традицію як прийом арбітра клубом в Україні, чого немає в європейському футболі.

Монзуль уточнила, що в ці 15 тисяч для арбітра враховується і проїзд на матчі.

"Якщо матчі під егідою УЄФА або ФІФА арбітра на матч можуть зустріти представники не клубу, а нейтральної сторони - від Федерації футболу. Якщо на міжнародну гру приїжджаєш - тебе зустрічають, поселяють в готель. Тобто трансфер готель-стадіон, стадіон-готель. Ти не організовуєш собі взагалі нічого", - розповіла арбітр.

40-річна футбольний суддя з Харкова додала, що в Україні також змінилася ця система: раніше суддівський корпус зустрічали представники команди, але тепер - це нейтральна людина.

"Мені це подобається", - поділилася вона враженнями від нововведення.

Відповідаючи на питання, чи залежить симпатія арбітра від того, як його прийняла та чи інша сторона, Монзуль наголосила, що для її це не грає жодної різниці.

Вацко в розмові згадав, як деякий час тому, в 2012-му або 2013-му, він побачив величезний рахунок - як повечеряли арбітри, які судили матч його команди.

"Я більш ніж впевнений, що за свої гроші люди так не повечеряють з такими напоями, делікатесами. Коли ти сам платиш зі своєї кишені, ти думаєш - тобі взяти 30-річний віскі Макаллан, або може бути Джек Деніелс..." - висловився ведучий.

"У моїй кар'єрі просто такого не було. Для мене, чесно скажу, це взагалі не має жодного значення. Взагалі ніяк не впливає, абсолютно ніяк", - відповіла Монзуль.

Відео: Катерина Монзуль висловилася про "традицію" зустрічі судді перед матчами