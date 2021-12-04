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"Динамо" обыграло "Верес", но первое место в УПЛ потеряло

Новина українською →
Луцк, Суббота 04 декабря 2021 15:53
"Динамо" обыграло "Верес", но первое место в УПЛ потеряло Фото: Виктор Цыганков помог "Динамо" одержать победу над "Вересом" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" победило ровенский "Верес" в 17-м туре украинской Премьер-лиги - 3:0. Несмотря на это, киевляне уступили первое место донецкому "Шахтеру" из-за меньшего количества забитых голов.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Командам пришлось играть на достаточно сложном поле - в Луцке на стадионе "Авангард" накануне поединка не был включен обогрев, из-за чего газон был подмерзшим. Это привело к большому количеству нарушений и стыков.

Однако, несмотря на условия, киевляне действовали уверенней и уже на 21-й минуте смогли счет открыть. Вербич в контратаке отпасовал на Цыганкова и получил передачу в ответ, после чего четко пробил в ближний угол - 1:0.

Во второй половине "Динамо" продолжило контролировать ход матча. Сперва "бело-синие" заработали пенальти. И Цыганков даже забил, но рефери Монзуль заставила перебить "точку", так как кто-то из киевлян вбежал в штрафную раньше удара. Со второй попытки вингер уже был неточен. Но все же второй гол игроки "Динамо" таки забили. На 62-й минуте Вербич получил мяч в штрафной и смог пробить в ближний угол, удар которого проморгал кипер "Вереса" Когут - 2:0.

А далее исправился Цыганков. На 65-й минуте защитник ровенского клуба Мирошник обрезался возле своей штрафной, мяч подхватил Гармаш и отпасовал на партнера, которому следовало лишь попасть в пустые ворота - 3:0.

На последних минутах красную карточку заработал игрок "Вереса" Немчанинов, который не пустил Караваева на свидание с Когутом. На этом все события в матче завершились.

Победа позволила динамовцам сравняться по набранным очкам с "Шахтером" , но у киевлян при равной разнице на гол забито меньше и второе место в таблице.

&quot;Динамо&quot; обыграло &quot;Верес&quot;, но первое место в УПЛ потеряло

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Верес Динамо УПЛ Футбол
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