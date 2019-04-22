Ждут великие дела: Дмитрий Быков рассказал о своем самочувствии

Дмитрий Быков, который попал в больницу 16 апреля с подозрением на инфаркт мозга, рассказал о своем самочувствии и поблагодарил врачей за оказание медпомощи. Знаменитый российский оппозиционный писатель в своем Instagram отметил, что надеется вернуться в строй в самое ближайшее время.

Он также выразил слова благодарности за поддержку всем тем, кото присал, звонил и беспокоился за его здоровье.

"Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены", - написал Быков.

Дмитрий Быков выздоравливает после госпитализации (фото: instagram.com/dmi_bykov)

Известный своей критикой действий Кремля по отношению к Украине писатель заверил, что "нас ждут великие дела, не сомневайтесь!"

"Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо!" - говорится в его сообщении.

В комментариях под сообщением пользователи сети радуются добрым вестям и желают Дмитрию Быкову скорейшего выздоровления.

Ждем вас! Очень ждем! Попровляйтесь!

Не сомневаемся! Берегите себя!

Скорейшего выздоровления!

Слава Богу!

Как я счастлива! Не могло быть по другому;

Ура! Но в строй не спешите, мы подождем!

Супер! Очень рад читать эти строки! Футляр надо беречь;

Дмитрий Львович! Мечтаю пожать вам руку! Здоровья вам бескрайнего!

Здоровья!! Вы нам очень нужны!

Вот не могу сказать что заслушивался и зачитывался. Но слушал и читал. И вот узнал, прочел такую новость, что вы, Дмитрий Львович, заболели. И грустно стало мне, тоскливо даже. На время ощутил себя в растерянности. А теперь вот отлегло. Пишите, говорите. Будем читать и слушать!

Слава Богу! Мы страшно переволновались!

Мы ждем ваших великих дел!

Дмитрий Быков (фото: соцсети)

Ранее мы сообщали о том, что Дмитрию Быкову стало плохо 16 апреля в самолете сообщением Екатеринбург - Уфа, куда он отправлялся на лекцию "Русский анекдот как литературный жанр". 19 апреля медики диагостировали у писателя инфаркт головного мозга.

Стоит отметить, что не все россияне с грустью отреагировали на госпитализацию знаменитого писателя. Некоторые пользователи сети из-за критики агрессии РФ против Украины радовались тому, что Дмитрий Быков попал в больницу и желали ему смерти.