Чекають великі справи: Дмитро Биков розповів про своє самопочуття

Дмитро Биков подякував усім за підтримку
Дмитро Биков, який потрапив у лікарню 16 квітня з підозрою на інфаркт мозку, розповів про своє самопочуття та подякував лікарям за надання медичної допомоги. Відомий російський опозиційний письменник у своєму Instagram зазначив, що сподівається повернутися у срій в найближчий час.
Він також висловив слова подяки за підтримку всім тим, хто присал, дзвонив і турбувався за його здоров'я.
"Поспішаю повідомити, що чутки, як правило, сильно перебільшені", - написав Биков.
Дмитро Биков одужує після госпіталізації (фото: instagram.com/dmi_bykov)
Відомий своєю критикою дій Кремля по відношенню до України письменник запевнив, що "нас чекають великі справи, не сумнівайтеся!"
"Сподіваюся повернутися у стрій якнайшвидше. Спасибі!" - йдеться в його повідомленні.
У коментарях під повідомленням користувачі мережі радіють добрим вістям і бажають Дмитру Бикову якнайшвидшого одужання.
Дмитро Биков (фото: соцмережі)
Раніше ми повідомляли про те, що Дмитру Бикову стало погано 16 квітня в літаку сполученням Київ - Уфа, куди він відправлявся на лекцію "Російський анекдот як літературний жанр". 19 квітня медики диагостировали у письменника інфаркт головного мозку.
Варто зауважити, що не всі росіяни з сумом відреагували на госпіталізацію відомого письменника. Деякі користувачі мережи через критику агресії РФ проти України раділи з того, що Дмитро Биков потрапив у лікарню і бажали йому смерті.