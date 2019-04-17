Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Дмитрий Быков попал в больницу (Коллаж РБК-Украина)

Россияне радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу

Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе. Писатель, критик и публицист был госпитализирован в палату интенсивной терапии 22-й больницы с подозрением, как писали росСМИ, на инсульт.

В то же время, по словам коллеги Быкова, известного журналиста Алексея Венедиктова, ему врачи рассказали, что "никакого инсульта у Дмитрия нет, и подозрения на инсульт нет".

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

Подтвердили эту информацию врачи и изданию "Медиакорсеть". На данный момент медики продолжают обследовать писателя, проводится искусственная вентиляция легких.

"По предварительным данным, Дмитрия Быкова госпитализировали еще накануне с отеком мозга: у него сахарный диабет, гипертония, переутомление", - пишет ресурс.

Пользователи сети выражают поддержку Дмитрию Быкову, который поддерживает незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова, и выступает против политики Кремля по отношению к Украине.

Но есть россияне, которые изливаются желчью по поводу госпитализации своего талантливого знаменитого соотечественника.

"Так отчаянно ненавидел Россию, что загремел на больничную койку. Вот уж в отношении кого врачебная ошибка со смертельным исходом более чем допустима", - злорадствует Сергей Сивков.

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"Посеянное зло всегда возвращается бумерангом. Ничего ему не желая, надеюсь, он больше не будет ездить по моей стране с враньем, пропагандой и отчасти реабилитацией фашизма (и их приспешников) и перекручиванием истории", - написал в соцсети Андрей Долгишин.

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"Полониевый новичок", - типа пошутил Дмитрий Сопунович.

"Я всегда говорила, что Быков - больной на голову... Не зря же говорят, что "если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум"... Это как рах про Быкова. Много русофобии у него", - написала Татьяна Курындина.

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"Очисти Россию и Землю от себя! Мы тебя очень просим!" - пишет Ирина Павлова.

"А что, это "существо" действительно писатель, да еще и журналист? А я почему-то считал, что просто животное... Как и Венедиктов, между прочим..." - прокомментировал Валерий Литвиненко.

Но многие люди желают Быкову скорейшего выздоровления.

Господи, хоть бы обошлось, ведь Гений! Мы будем молиться.

Скорейшего выздоровления Дмитрию Львовичу.

Как жаль, надеюсь, все будет хорошо!

Боже, неужели это правда... Только недавно думала о том, как же хорошо, что Быков пока жив-здоров и работает.

Я надеюсь, что все будет нормально с Дмитрием Львовичем. И он еще будет радовать нас своими лекциями по литературе. Дай бог ему здоровья и сил поправиться!

Не могу представить мой день без его голоса. Всем сердцем с Дмитрием Львовичем. Он обязательно должен вернуться к нам.

Добавим, что по информации приближенных к Быкову людей, первичный диагноз писателя - энцефалопатия.

Также, по информации источника, писателю стало плохо еще на подлете к Уфе. При этом сигнал о помощи поступил с борта лайнера во вторник в 12:33, но приземлился самолет только через полчаса. Таким образом, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут.

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

"К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После его отправили в больницу", - рассказал источник.

Напомним, 16 апреля во Львове умер знаменитый украинский диссидент и один из лидеров национального движения.