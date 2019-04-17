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Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

STYLERПерсоны    17.04.2019 - 13:21
Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью
Дмитрий Быков попал в больницу (Коллаж РБК-Украина)

Россияне радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу

Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе. Писатель, критик и публицист был госпитализирован в палату интенсивной терапии 22-й больницы с подозрением, как писали росСМИ, на инсульт. 

В то же время, по словам коллеги Быкова, известного журналиста Алексея Венедиктова, ему врачи рассказали, что "никакого инсульта у Дмитрия нет, и подозрения на инсульт нет". 

Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

Подтвердили эту информацию врачи и изданию "Медиакорсеть". На данный момент медики продолжают обследовать писателя, проводится искусственная вентиляция легких.

"По предварительным данным, Дмитрия Быкова госпитализировали еще накануне с отеком мозга: у него сахарный диабет, гипертония, переутомление", - пишет ресурс.

Пользователи сети выражают поддержку Дмитрию Быкову, который поддерживает  незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова, и выступает против политики Кремля по отношению к Украине.

Но есть россияне, которые изливаются желчью по поводу госпитализации своего талантливого знаменитого соотечественника.

"Так отчаянно ненавидел Россию, что загремел на больничную койку. Вот уж в отношении кого врачебная ошибка со смертельным исходом более чем допустима", - злорадствует Сергей Сивков.

Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Скриншот

"Посеянное зло всегда возвращается бумерангом. Ничего ему не желая, надеюсь, он больше не будет ездить по моей стране с враньем, пропагандой и отчасти реабилитацией фашизма (и их приспешников) и перекручиванием истории", - написал в соцсети Андрей Долгишин.

Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Скриншот

"Полониевый новичок", - типа пошутил Дмитрий Сопунович.

"Я всегда говорила, что Быков - больной на голову... Не зря же говорят, что "если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум"... Это как рах про Быкова. Много русофобии у него", - написала Татьяна Курындина.

Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Скриншот

"Очисти Россию и Землю от себя! Мы тебя очень просим!" - пишет Ирина Павлова.

"А что, это "существо" действительно писатель, да еще и журналист? А я почему-то считал, что просто животное... Как и Венедиктов, между прочим..." - прокомментировал Валерий Литвиненко.

Но многие люди желают Быкову скорейшего выздоровления.

  • Господи, хоть бы обошлось, ведь Гений! Мы будем молиться.
  • Скорейшего выздоровления Дмитрию Львовичу.
  • Как жаль, надеюсь, все будет хорошо!
  • Боже, неужели это правда... Только недавно думала о том, как же хорошо, что Быков пока жив-здоров и работает.
  • Я надеюсь, что все будет нормально с Дмитрием Львовичем. И он еще будет радовать нас своими лекциями по литературе. Дай бог ему здоровья и сил поправиться!
  • Не могу представить мой день без его голоса. Всем сердцем с Дмитрием Львовичем. Он обязательно должен вернуться к нам.

Добавим, что по информации приближенных к Быкову людей, первичный диагноз писателя - энцефалопатия.

Также, по информации источника, писателю стало плохо еще на подлете к Уфе. При этом сигнал о помощи поступил с борта лайнера во вторник в 12:33, но приземлился самолет только через полчаса. Таким образом, Быкову не оказывали помощь почти 40 минут.

Дмитрий Быков в больнице: россияне излились желчью

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

"К врачам он попал в возбужденном состоянии, размахивая руками. ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек. После его отправили в больницу", - рассказал источник.

Напомним, 16 апреля во Львове умер знаменитый украинский диссидент и один из лидеров национального движения.

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