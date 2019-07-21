Что будет с курсом доллара после выборов в Раду: неутешительный прогноз

Что будет с курсом доллара после выборов в Раду (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперт спрогнозировал курс доллара после парламентских выборов

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после внеочередных выборов в Раду, которые проходят сегодня, 21 июля. Экономист, председатель общественной организации "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук разъяснил экономическую ситуацию в Украине. Об этом сообщает "Информатор"

По словам эксперта, парламентские выборы ни коем образом не влияют на экономику государства. При этом влияние оказывают правильные или неправильные решения со стороны руководства страны.

Гарбарук также подчеркнул, что чем быстрее будут объявлены результаты выборов и депутаты смогут начать работу, тем лучше, поскольку работы у нового правительства очень много. Но формирование бюджета это основное. От этого зависит рост или падение экономических показателей Украины, что и будет определять курс доллара.

Экономист также подчеркнул, что многое будет зависеть от инвестиций в Украину. Чтобы понять будут ли скачки курса доллара, нужно посмотреть на тенденцию последних годов. В 2017 и 2018 годах наблюдались валютные "качели". В 2019 году особая ситуация - доллар опустился до 26 гривен и держится на этой отметке без особых изменений.

Что будет с курсом доллара после выборов в Раду (фото: НБУ)

На это повлияло два фактора: сезонность, так как Украина - сырьевая экономика и то, что на нас обратили внимание крупные финансовые спекулянты. Позавчера были скуплены государственные облигации более чем на 66 миллиардов гривен. Для этого нудно было продать доллары и предложение валюты на рынке было больше, чем рынок мог воспринять.

Осенью необходимо будет гасить эти облигации, но может сложится такая ситуация, что будет недостаточно денег и тогда курс доллара пойдет вверх. Это может случиться в сентябре-октябре текущего года.

В бюджете курс доллара зафиксирован на уровне 29,4 гривен за доллар. При этом эксперт считает, что реальный курс будет 28 с копейками.

Гарбарук также подчеркнул, что на курс доллара может оказать влияние нестабильность внешних сырьевых рынков, торговая война между США и Китаем, и противоречия между США и ЕС.

Напомним, что эксперты пересмотрели прогноз касательно курса доллара на ближайшие полгода.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара резко упал перед выборами.