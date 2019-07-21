ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Что будет с курсом доллара после выборов в Раду: неутешительный прогноз

STYLERЖизнь    21.07.2019 - 14:37
Что будет с курсом доллара после выборов в Раду: неутешительный прогноз
Что будет с курсом доллара после выборов в Раду (фото: коллаж РБК-Украина)

Эксперт спрогнозировал курс доллара после парламентских выборов

Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара после внеочередных выборов в Раду, которые проходят сегодня, 21 июля. Экономист, председатель общественной организации "Национальный интерес Украины" Игорь Гарбарук разъяснил экономическую ситуацию в Украине. Об этом сообщает "Информатор"

По словам эксперта, парламентские выборы ни коем образом не влияют на экономику государства. При этом влияние оказывают правильные или неправильные решения со стороны руководства страны.

Гарбарук также подчеркнул, что чем быстрее будут объявлены результаты выборов и депутаты смогут начать работу, тем лучше, поскольку работы у нового правительства очень много. Но формирование бюджета это основное. От этого зависит рост или падение экономических показателей Украины, что и будет определять курс доллара.

Экономист также подчеркнул, что многое будет зависеть от инвестиций в Украину. Чтобы понять будут ли скачки курса доллара, нужно посмотреть на тенденцию последних годов. В 2017 и 2018 годах наблюдались валютные "качели". В 2019 году особая ситуация - доллар опустился до 26 гривен и держится на этой отметке без особых изменений.

Что будет с курсом доллара после выборов в Раду: неутешительный прогноз

Что будет с курсом доллара после выборов в Раду (фото: НБУ)

На это повлияло два фактора: сезонность, так как Украина - сырьевая экономика и то, что на нас обратили внимание крупные финансовые спекулянты. Позавчера были скуплены государственные облигации более чем на 66 миллиардов гривен. Для этого нудно было продать доллары и предложение валюты на рынке было больше, чем рынок мог воспринять.

Осенью необходимо будет гасить эти облигации, но может сложится такая ситуация, что будет недостаточно денег и тогда курс доллара пойдет вверх. Это может случиться в сентябре-октябре текущего года.

В бюджете курс доллара зафиксирован на уровне 29,4 гривен за доллар. При этом эксперт считает, что реальный курс будет 28 с копейками.

Гарбарук также подчеркнул, что на курс доллара может оказать влияние нестабильность внешних сырьевых рынков, торговая война между США и Китаем, и противоречия между США и ЕС.

Напомним, что эксперты пересмотрели прогноз касательно курса доллара на ближайшие полгода.

Ранее сообщалось о том, что курс доллара резко упал перед выборами.

Нарушения на выборах в Раду 2019: все подробности Явка на выборах в Раду: все подробности
Новости Украины выборы 2019Курс доллара
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь