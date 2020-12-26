Что ждет Украину с 1 января: новые пенсии, тарифы, подорожание транспорта

До начала 2021 года остались считанные дни и большинство украинцев ждет новый год с надеждой. Каким он станет – волнует практически всех и спрогнозировать, чем нас встретит год Быка – невозможно из-за пандемии коронавируса. Однако есть вещи, которые точно изменятся в Украине с 1 января 2021 года.

Тарифы на коммунальные услуги

В январе украинцы получат новые платежки за коммунальные услуги и цифры там будут отличаться. Во-первых, во многих городах Украины подорожало тепло, в среднем на четверть. В некоторых городах решение о повышении тарифов приняли с декабря, в некоторых – с января. Также вырастут тарифы и на горячую воду.

Во-вторых, украинских пользователей ожидает и другой неприятный сюрприз – подорожание доставки газа. В среднем от 0,15 копеек за один кубометр до 1,5 гривны.

В-третьих, ожидается подорожание холодной воды, в среднем на 10-15%. Проект тарифов на водоснабжение и водоотведение НКРЭКУ обнародовала еще 20 ноября, но окончательные цены можно будет увидеть в январских платежках.

Ну и напоследок – в Кабмине анонсировали повышение тарифов на электроэнергию для населения с 1 января. Поднимать тарифы будут поэтапно и с января придется заплатить в среднем на 30% больше.

Пенсии в 2021 году

В Министерстве социальной политики подготовили план повышения пенсий в 2021 году для разных категорий пенсионеров. Ожидается, что пересмотр пенсий будут проводить в январе, марте, апреле, июле и декабре.

В январе запланировано повышение минимальной заработной платы и соответственно поднимутся все выплаты, которые к ней привязаны. Пересчет пенсий коснется всех украинцев, которые достигли 65 лет и имеют необходимый стаж в 30 и 35 лет.

В июне пройдет индексация пенсий для всех, кто вышел на пенсию по возрасту и имеет необходимый стаж. По предварительным прогнозам, пенсии поднимутся в среднем на 7%.

В апреле будет проведен пересчет пенсий для работающих пенсионеров – выплаты увеличатся на сумму от 100 до 300 гривен.

В июле ожидается еще один этап повышения минимальных заработных плат, а это потянет за собой и повышение пенсий для тех, кто ушел на отдых по возрасту – в среднем на 200 гривен. Также будут пересмотрены минимальные пенсии и различные доплаты, в том числе и пенсионерам старше 80 лет.

В декабре пенсионеры с необходимым стажем и которые вышли на отдых по возрасту получат доплаты. Также ожидается проведение второго этапа повышения минимальных пенсий.

Новые правила в школах с 1 января

С января в Украине вступит в действие новый санитарный регламент для заведений среднего образования. Изменятся многие правила, которые не пересматривали с 2001 года. Школьников начнут обеспечивать транспортом подвоза к школе, работники школ должны будут проходить профилактические осмотры, а туалеты для детей запретят устанавливать на улице.

Кроме того, будет запрещена аренда школьных помещений для услуг, которые не принадлежат к образовательным. И появятся совершенно новые правила для установки компьютеров и проведения интернета.

Мобильная связь подорожает почти вдвое

С января почти все мобильные операторы изменят свои тарифы и в некоторых пакетах цены поднимутся в полтора-два раза. Как рассказали представители компании Киевстар в комментарии для РБК-Украина, будут пересматривать условия контрактов, которые были запущены три года назад и ранее. Также будут обновлены бюджетные тарифы для пользователей.

Транспорт подорожает почти во всех крупных городах Украины

Тарифы на перевозки планируют поднять в самое ближайшее время и это связано не только с общими повышениями цен, но и с карантином. За последний год перевозчики потеряли почти половину своей прибыли и даже в часы пик они вынуждены ограничивать количество пассажиров. Кроме того, многие перешли на удаленную работу и перестали ежедневно ездить в офисы. Компенсировать такие убытки возможно только за счет повышения проезда.

В Киеве уже некоторые маршруты подорожали до 6 гривен, некоторые до 8 гривен за одну поездку. После январского локдауна стоит ожидать повышение проезда до 10-12 гривен. Тарифы на перевозки, по словам экспертов, в феврале-марте, могут подняться также и на метро, троллейбусы и трамваи.

Повышение проезда планируется не только в столице, но и в других городах Украины – в среднем на 2-3 гривны.

Сигареты

С нового года сильно подорожают стики для электронных сигарет. По предварительным прогнозам – в три раза. Также запланирован рост акцизов и ориентировочный рост цен на сигареты в ближайший год составит от 8 до 12 гривен. В январе ожидается подорожание в среднем на 1-2 гривны.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 2021 года рестораны и кафе обяжут перейти на украинский язык.