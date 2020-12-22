Не только в Киеве: в Украине подорожает проезд в маршрутках и автобусах

В Украине повысится проезд в транспорте (фото: РБК-Украина)

В Украине собираются повысить стоимость проезда в маршрутках и автобусах. И касается это не только Киева. Об этом сообщили несколько украинских перевозчиков. В сюжете ТСН рассказали, на сколько подорожает проезд и из-за чего его стоимость повышается.

Как говорят перевозчики, в условиях карантина маршрутки не заполняются даже в "часы пик". Они сетуют на общий пассажиропоток и говорят, что фактически потеряли половину прибыли. Говорят, надеялись на поддержку от государства, так как предпринимателям выделили деньги. Но перевозчики не получили ничего. Поэтому компенсировать убытки могут только за счет повышения цены на проезд.

"Пассажиропоток просел, у нас ужесточились условия работы. Только сидячие места. И все равно перевозчики возят. Различные компании по-разному поднимут, в зависимости от маршрута, в зависимости от загрузки", — рассказал эксперт по вопросам транспорта Вячеслав Коновалов.

Подорожание проезда уже коснулось столицы. Например, на коротких маршрутах цены уже выросли. Где проезд стоил 5 гривен - он стал 6. Некоторые даже подняли до 8 гривен.

По словам перевозчиков, после локдауна, они хотят поднять стоимость проезда до 12 гривен, там где он стоил 8.

Эксперты считают, что повышение проезда грядет в феврале-марте. А чтобы люди не пересели из маршруток на метро, троллейбусы, трамваи и большие городские автобусы, в Киеве перевозчики сейчас оптимизируют маршруты.

В Хмельницком тоже решили не отставать от Киева и поднять стоимость проезда в транспорте.

Сейчас там проезд в городском троллейбусе стоит 3,5 гривен, в городском автобусе днем — 5 гривен, после 20:00 — 6 гривен. Заместитель городского головы рассказал, когда поднимут стоимость проезда в городе.

"Это их условие выживания на рынке. Сейчас они будут расчитывать поднять до и 9,10 грн. Конечно городской совет не будет рассматривать такое сильное подорожание, и мы рассматриваем все расчеты. И будем принимать решение об увеличении стоимости проезда в пассажирском транспорте в феврале", — рассказал заместитель Хмельницкого городского головы Николай Ваврищук.

Также проезд подорожает и в Житомире. Горсовет планирует поднять цены на одну гривну.

В Украине подорожает проезд в транспорте

Как мы сообщали ранее, в Киеве может подорожать проезд в маршрутках.