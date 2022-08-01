Подробный гороскоп на первую неделю августа: что нам всем готовят звезды

Гороскоп на каждый день первой недели августа 2022 года для всех знаков Зодиака предупредит о возможных сложностях и подскажет о шансах и многообещающих перспективах в этот период.

Понедельник, 1 августа

Утро понедельника принесет много дерзких идей во всех сферах жизни. И вы можете за них браться спокойно: у вас достаточно энергии и покровительства. День от вас потребует много сил, поэтому к вечеру у вас не будет сил на близких.

Бизнес. Сегодняшний день даст хороший старт для реализации уже давно назревших планов по реализации нестандартных решений.

Финансы. Ваши финансовые операции сегодня не будут связаны с риском потери. Фортуна на вашей стороне - дерзайте.

Взаимоотношения. Сегодня ваша вторая половинка ожидает от вас необычных поступков. Начните день с очень вкусного и романтичного завтрака. Вечером будет ощущаться усталость и раздражение. Не несите в ваши отношения проблемы вашего рабочего дня.

Здоровье. Сегодня очень благоприятное время для ухода за кожей. Можете запланировать поход на spа процедуры. Постарайтесь сегодня не переедать.

Покупки. Если готовы уже к домашним изменениям - купите в дом элементы декорирования. Не обязательно, чтобы они были долгосрочного использования.

Вторник, 2 августа

Сегодня вам очень будет хотеться душевного общения, понимания. Вы будете использовать любую возможность для коммуникации.

Бизнес. Весь день будете в роли дипломата. Очень многое придется взвешивать, прежде чем принять окончательное решение. Хорош день для проведения переговоров.

Финансы. Удача сегодня будет не на вашей стороне. Очень много сомнений будут мешать вам прийти к более приемлемым решениям. Поэтому лучше перенести ваши финансовые манипуляции на другой день, когда вы не будете испытать такую неуверенность.

Взаимоотношения. Сегодня необходимо проявить максимум дипломатии в своих поступках и высказываний. Не следует слепо поддаваться чувству ревности, которая сегодня будет терзать вас.

Здоровье. Косметически процедуры принесут вашей коже сегодня здоровье и сияние. Так же хорошо сегодня запланировать визит к стоматологу, даже просто для осмотра.

Покупки. Сегодня хорошо покупать что-то для автомобиля, или сам автомобиль. Так же хороши покупки для занятия спортом.

Среда, 3 августа

В семье сегодня может возникнуть конфликт с мамой/женой/дочерью/сестрой. Женское восприятие сегодняшнего внимания/или его отсутствия будет очень странным для окружающих.

Бизнес. Многие решения бизнес вопросов сегодня будут зависеть от настроения женщин, которые вовлечены в их решения. Поэтому наберитесь терпения, организуйте для них самую благоприятную обстановку для работы. И капелька больше внимания чем вчера даст свои результаты.

Финансы. Сегодня только проверенные каналы можно использовать для решения финансовых вопросов. Рисковать сегодня не стоит.

Взаимоотношения. Сегодня не удастся избежать конфликта, если вы на глазах у своих половинок проявите больше внимание кому-то, а не им.

Здоровье. Очень аккуратно надо быть сегодня с лекарствами, особенно теми, которые могут иметь сильный побочный эффект на почки и поджелудочную железу. Почки и поджелудочная железа очень уязвимы сегодня.

Покупки. Сегодня хорош день для покупки электронных гаджетов, телевизора, стерео звуковой системы.

Четверг, 4 августа

Сегодня вы сможете предвидеть некоторые действия на пару шагов вперед. Но кроме возросшей интуиции так же возрастет и эмоциональный уровень.

Бизнес. С утра вы вынуждены будете прибегнуть к своей власти и взять всю ответственность на себя для продвижения вашего дела. Либо вам в работе будет противостоять ваш руководитель.

Во второй половине дня все изменится. Вы получите необходимую вам информацию либо документ.

Финансы. На первую половину дня ничего не планируйте. Все финансовые вопросы и операции проводите после 12:00.

Взаимоотношения. С утра можете накосячить, проявив свое "кто в доме хозяин". Но к вечеру постарайтесь вызвать положительные эмоции и свести на нет "острые углы" в отношениях.

Здоровье. Не рекомендуется заниматься активным сексом. Как раз сейчас период для воздержания. Половая система сейчас очень уязвима.

Покупки. Если вы не готовы выложить крупную сумму денег, лучше идти в магазин с заранее подготовленным списком, либо не идти вообще.

Пятница, 5 августа

Избежать сегодня эмоционального выплеска не получиться. Страсти будут накаляться до высокого уровня. Но постарайтесь все-таки снизить градус конфликтности, если его не получится избежать.

Бизнес. Сегодня будет крайне тяжело продавить какую-либо идею или стратегию. Умом понимаете, что все правильно, но внутренний голос вас беспокоит, и это вам не будет давать покоя. К вечеру волнение усилится, и вы поймете "где собака зарыта".

Финансы. Этот день не благоприятный для занятия финансовой деятельностью.

Взаимоотношения. Сегодня будет много недопонимания во взаимоотношениях. Вы как будто будете говорить на разных языках об одном и том же, но каждый будет стоять на своем. Уступите, и сделайте так, как считаете нужным.

Здоровье. Не рекомендуется употреблять острую пищу. Особенно это будет касаться тех, кто захочет попробовать острую пищу впервые. Будьте осторожны, можете повредить слизистую ожогом от острой пищи.

Покупки. Сегодня можете себя побаловать вкусной едой и сладеньким тоже.

Суббота, 6 августа

С утра все пойдет как по маслу. Вас ничего, и никто не будет раздражать. Вас будет все устраивать, так как все будет идти по вашему плану.

Бизнес. Вопросы бизнеса и взаимодействия с иностранными партнерами необходимо начать решать с самого утра. Сегодня вам удастся сдвинуть с мертвой точки то, что не удавалось уже долгое время.

Финансы. Это ваш день. Если вы хотите получить адреналин и у вас работа на бирже - дерзайте. Интуиция будет не тихо, и не в авто режиме работать. Она будет вам очень явно сигнализировать, откуда вам придет выгода.

Взаимоотношения. Ваша интуиция вас не подведет. Вы буквально будете выхватывать слова вашей половинки не с языка, а с головы. Поэтому сможете предугадать ее/его желания и организовать так этот день, чтобы вы вместе получали кайф от проведенного времени вместе.

Здоровье. Будьте осторожны при лечении кожных заболеваний медикаментами, которые будут на гормональной основе.

Покупки. Если у вас нет палатки для кемпинга, то как раз время ее купить.

Воскресенье, 7 августа

Сегодня вас будет тянуть на природу, путешествовать. День хорош для начала обучения, или посетите семинар/вебинар на те темы, в которых вы хотели бы подтянуть знания.

Так же день хорош для дрессировки вашего четверолапого друга. Вы будете гордиться своим питомцем.

Бизнес. Очень хорош день для расширения бизнеса, встреч с иностранными партнерами (но желательно не в офисе). Сегодня день везения и фарта.

Финансы. Ждали дивиденды - получайте. Даже больше чем вы рассчитывали.

Взаимоотношения. Сегодня встречи с родными, друзьями вам принесут море отличного настроения. Ваша половинка так же ожидала всю неделю отдых и релакс. Организуйте ей/ему такой отдых, она/он заслужили это.

Здоровье. Если есть возможность поехать в хвойный лес, воспользуйтесь этой возможностью. Сейчас как никогда необходим особый воздух для наполнения кислородом клетки легких.

Покупки. Сегодня побалуйте себя покупками, которые связаны с творчеством. Не забывайте о себе и своем хобби.