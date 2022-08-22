Що чекає всіх нас: докладний прогноз астролога на кожен день

Гороскоп на кожен день цього тижня з 22 по 28 серпня 2022 року попередить про ймовірні виклики та майбутні складнощі в цей період, а також вкаже на багатообіцяючі перспективи в різних сферах життя.

Понеділок, 22 серпня

Сьогодні ви будете сповнені емоцій з будь-якого приводу. Спостерігатимуться емоційні сплески, і ви будете розриватися між справами.

Бізнес. Ви можете переоцінити свої потенційні можливості. Тому укладати будь-які домовленості не варто. Домовленості нездійсненні.

Фінанси. Сьогодні ви емоційні та вам здаватиметься, що ви вхопили удачу за хвіст. Але це далеко від реальності, дорогі подарунки і хабарі у вирішенні ваших справ вам не допоможуть. Або обходитимуться вам неймовірно дорого.

Стосунки. Сьогодні буде повне нерозуміння у всьому. Те, на що раніше ви не звертали увагу, зараз стане наріжним каменем в наростаючому конфлікті меду вами і вашими партнерами, членами сім'ї.

Здоров'я. Слід утриматися в їжі. Оскільки вас сьогодні буде тягнути на найнезвичайніше, але одночасно не дуже корисне.

Покупки. Сьогодні утримайтеся від покупок. Оскільки можете увійти в азарт і придбати багато речей, але чи знадобляться вони?

Вівторок, 23 серпня

Сьогодні ви будете дуже швидко реагувати на будь-які ситуації, знаходити найнеординарніші шляхи розв'язання проблем і висувати багато раціоналізаторських ідей.

Бізнес. Дослухайтеся до нестандартних ідей ваших колег або партнерів. Ви станете провідником або ж перетворювачем таких ідей на життя. Вдалий час для впровадження нових технологій в бізнес.

Фінанси. Операції з іноземною валютою будуть дуже вдалі та принесуть бажані дивіденди.

Стосунки. Ваша емоційність допоможе висловити свої почуття до батьків. Тому не відколюйте ваш візит до ваших батьків. Ваш неочікуваний візит дуже порадує їх. Заодно і самі наберетеся потрібної енергії та переконайтеся, що ваш тил закритий.

Здоров'я. Не забувайте про свої зуби. Тому запишіться на цей день до стоматолога. Так само не відмахуйтеся від візиту до ендокринолога.

Покупки. Час зайнятися своїм фізичним станом. Тому подбайте про необхідне: спортивний одяг, зручне спортивне взуття, доступний інвентар.

Середа, 24 серпня

Небезпечний день, але везіння буде. З самого ранку ви будете вже знати яким у вас буде день. Так само вам доведеться відстоювати свої переконання проявляючи свій авторитаризм. Удача і справедливість буде на вашому боці.

Бізнес. Відстоюючи сьогодні свою точку зору, оцініть всі плюси і мінуси. Чи варто тиснути на думку ваших партерів/компаньйонів своїм авторитетом. Можливі конфлікти на цьому тлі.

Фінанси. Кращий час для вдалих і прибуткових операцій, особливо для торгових операцій будуть після обіду.

Стосунки. Сьогодні ви не дасте своїй половинці ні найменшого шансу на прояв її індивідуальності. Але щоб не внести загострення конфронтації між вами, заплануйте зустріч з партнером у вашому улюбленому місці. Квіти і подарунки будуть не зайвими. Покажіть, як важливі для вас ці взаємини.

Здоров'я. Зверніть сьогодні увагу на роботу серця. При будь-яких нестандартних проявах серцевої системи негайно зверніться до фахівця!

Покупки. День подарунків. Тому будь-який прояв вашої уваги висловіть через подарунок.

Четвер, 25 серпня

Сьогодні ви знайдете все для впровадження ваших планів і вирішення проблем. День повний можливостей. Буде вдалою участь у волонтерських проектах.

Бізнес. Хороший день для бізнес-відряджень, поїздок, зустрічей, переговорів і благодійності. Сьогодні може надійти дуже приваблива пропозиція про співпрацю. Для політиків - це час для роботи над розширенням своєї популярності.

Фінанси. Сьогодні для будь-яких фінансових операцій/угод - зелене світло. Не забувайте про благодійність.

Стосунки. День буде сповнений уваги, прояву турботи. Ви можете попросити вашу половинку приготувати ваше улюблене блюдо, і ви здивуєтеся його новому смаку. Так само буде дуже сприятливо провести зустріч сім'ї за столом. Це закладе традицію зустрічатися в сімейному колі крім свят та інших подій.

Здоров'я. Несприятливо сідати в цей день на дієту. Достатньо всього трохи утримувати свій апетит.

Покупки. Плануйте на сьогодні масштабні покупки: від величезної плазми до ділянки або будинку.

П'ятниця, 26 серпня

П'ятниця буде не стабільна. Вам доведеться бути скрізь і вирішувати все в останній момент, що не завжди добре позначатиметься на ваших справах. День може бути небезпечним у зв'язку з нещасним випадком.

Бізнес. Ви будете дуже часто переключатися на інші ідеї та процеси. У підсумку або все буде йти не так, як задумано, або деякі питання взагалі не будуть вирішені через брак часу.

Фінанси. У всіх рішеннях фінансових питань будуть перешкоди. При проведеннях грошових транзакцій або крипти можуть бути довгі підтвердження і затримки.

Стосунки. Сьогодні необхідно стежити за своєю реакцією на прояв уваги з боку вашого партнера. Навіть якщо ви відчуваєте роздратування у стосунках, перенесіть з'ясування відносин на інший день.

Здоров'я. Уважно ставтеся до відчуттів в спині. Сьогодні можуть бути як простріли, так і защемлення нервів. Ідіть на тайський масаж з гарячими каменями

Покупки. На сьогодні актуальні покупки парфумерії, косметики та жіночої білизни.

Субота, 27 серпня

Сьогодні вам складно буде приймати інформацію, особливо яка стосуватиметься вас. Ви дуже гостро будете реагувати на зауваження. День загрожує конфліктами і розривом відносин.

Бізнес. Сьогодні не рекомендується організовувати зустрічі, спільні походи в ресторан з партнерами по бізнесу. Дуже багато претензій можуть спливти в процесі бесіди. Після таких бесід не уникнути конфлікту та охолодження в партнерстві.

Фінанси. День не підходить для роботи на біржі, з криптовалютою або участю в розіграшах лотерей.

Стосунки. День подібний сидінню на пороховій бочці. Конфлікти, нерозуміння і сварки. Так само ці події можуть відбуватися по відношенню вашої мами. Ваша нестриманість і гострі звинувачення ранять вашу половинку до глибини душі.

Здоров'я. Ситуація сьогоднішнього дня істотно може вдарити по нервах. І по ланцюжку все позначиться на шлунку. Тому контролюйте свій психо-емоційний стан.

Покупки. Купівля практичного одягу буде актуальна сьогодні.

Неділя, 28 серпня

Сьогоднішній день подарує багато нових і нестандартних інсайтів. Ваша раціональність і педантичність допомогатимуть вам при втіленні в життя ваших нестандартних ідей.

Бізнес. Сьогодні ви будете готові запускати нові бізнес-ідеї в життя. Слід підготувати стратегію впровадження нових технічних технологій на виробництві.

Фінанси. Якщо ви довго виношували ідею фінансового інвестування, але не наважувалися, то сьогодні саме той самий день.

Стосунки. Сьогодні ви можете зустріти кохання всього свого життя при дуже нестандартних обставинах. Для вже існуючих пар з'явитися можливість внести новизну в якість стосунків.

Здоров'я. Сьогодні можуть потурбувати старі захворювання шлунково-кишкового тракту. Будьте вибіркові в їжі. Краще остерігатися нових експериментів у їжі та продуктах.

Покупка. Якщо виникає потреба купити з серії LUXURY, то підберіть ваш варіант безпосередньо в одязі. Оскільки скоро у вас може виникнути можливість пройти співбесіду.