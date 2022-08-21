Детальный гороскоп на всю неделю для каждого знака Зодиака: что нам готовят звезды

Гороскоп с 22 по 28 августа на каждый день для всех знаков Зодиака подскажет, какие в последнюю полную неделю лета 2022-го звезды сулят новые возможности и дополнительные перспективы, и с какими вероятными сложностями в этот период можно столкнуться.

Овны

У вас будет проходить внутренняя борьба между совестью и желанием в плане заработка и трат. Много будет сомнений. Может быть скрытое соперничество на работе. Также домашние могут пощекотать нервы на этой неделе, или же вопросы, связанные с домом, ремонтом, семьей. Зато в любовных делах все будет по высшему разряду.

Тельцы

Представители этого знака Зодиака будут на грани конфликта с руководством. На этой теме вы станете популярны у себя на работе. С близкими родственниками можете планировать поездку на отдых. Особенно, если состояние здоровья ухудшилось, нужно снять стресс

Близнецы

У вас возникнет спонтанная поездка на отдых. В дороге необходимо быть предельно внимательными, так как высока вероятность заплатить штраф за нарушение. На работе благодаря своей интуиции сможете реализовать поставленные задачи, что прибавит вес вашему авторитету.

Раки

Вам не следует собираться в дальние поездки. Тем Ракам, которые ожидают продвижение по карьерной лестнице пора готовиться к новой должности. И не нужно слушать внутренние страхи и переживания. Многие Раки, ищущие работу, успешно пройдут собеседования в крупные известные компании либо начнут свое дело

Львы

Львы будут зажигать на работе. Многие возьмут на себя ответственность за дорогостоящий проект. И это будет огромным риском. Следует все тщательно просчитывать и доверяйте своей интуиции.

Девы

У вас могут возникнуть проблемы с командировкой. Либо придется в авральном порядке решать юридические рабочие вопросы, либо взять срочный отпуск из-за домашних дел. Если планировали привести себя в порядок в beauty направлении, то это удачный период.

Весы

Весы будут активно принимать участие в широкомасштабном проекте. Но будьте предельно осторожными, чтобы вас не подставили с чужими деньгами. Так же в это период нужно быть внимательным к своему опорно-двигательному аппарату. Если ощущаете боль в спине/ногах - немедленно к доктору.

Скорпионы

У представителей этого знака Зодиака продолжается темы партнерских/семейных конфликтов. Но взаимодействие с большим количеством людей по работе вас будут отвлекать от этих неурядиц. Удача ожидает на профессиональном поприще. Возможно повышение по должности.

Стрельцы

У Стрельцов будут напряженные краткосрочные рабочие поездки. Но вы сможете многое решить, и это подымет ваш авторитет в глазах ваших руководителей. Возможно романтическое знакомство с иностранцем.

Козероги

Вам следует воздержаться на этой неделе от азартных игр и ставок. Рискуете проиграть. На этой неделе вам придется заниматься организацией поездки ваших детей на обучение заграницу или организацией удаленного обучения.

Водолеи

Водолеям следует заняться документами для своей недвижимости либо срочно что-то продать. Домашнее хобби может принести финансовую прибыль. Финансовые вопросы с партнерами будут решаться на позитивной ноте. Но вот рисковать деньгами партнеров за их спиной очень рискованно.

Рыбы

Рыбы не будут находить общий язык со своими партнерами, любовниками и тд. Представители Рыб, которые находятся в поиске работы, на этой неделе получат бизнес-предложение. Если планируете оформлять поездку заграницу, не торопитесь. Так как все равно возникнут внешние обстоятельства, которые либо прервут это путешествие, либо изменят кардинально план путешествия, и не всегда в лучшую сторону.