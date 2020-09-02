Ждет моей смерти: Филарет удивил заявлением о Епифании

Филарет пожаловался на планы предстоятеля ПЦУ Епифания занять его резиденцию в Киеве после смерти. Почетный патриарх также высказал мнение, что в борьбу с Киевским патриархатом УПЦ втянут президент Украины Владимир Зеленский.

Филарет отметил, что хоть ему и идет 92-й год, но "Бог дает силу и разум дальше служить независимой украинской церкви". Об этом передает Pavlovsky News в Facebook.

Дело в том, что в связи со снятием регистрации УПЦ КП все имущество Киевского патриархата принадлежит Православной церкви Украины, включая резиденцию Филарета по адресу улица Пушкинская, 36. Тем не менее никто его не собирается выгонять.

По мнению Филарета, в ПЦУ просто ждут его кончины.

"Например, это помещение, которое я построил, Епифаний переоформил на себя. То есть на ПЦУ. На ПЦУ переоформлен и наш дом на Десятинной. Они ждут моей смерти. Пока я живой я имею здесь право жить. А когда я умру, Епифаний хочет войти сюда на правах предстоятеля ПЦУ. Так планируется. Но все от Бога зависит", - рассказал он.

Филарет считает, что против Киевского патриархата строят козни и ПЦУ, и Константинополь, и президент Украины, и даже Госдепартамент США.

Также патриарх отметил, что уже полгода как не было вынесено ни одного решения в пользу УПЦ КП. Регистрировать новую церковь - вместо попыток возобновлять старую регистрацию по совету министерства культуры - Филарет не хочет, так как потеряет тогда возможность отстаивать в судах имущество УПЦ КП.

Видео: Филарет сделал заявление о Епифании и пожаловался на борьбу против Киевского патриархата

Ранее сообщалось, что Филарет рассказал, кто виноват в эпидемии коронавируса в Украине и дал прогноз, когда закончится пандемия.

Напомним, в январе Филарет отозвал подпись под решением Объединительного собора 2018 года, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины (ПЦУ) и ликвидация УПЦ Киевского патриархата.