Чекає моєї смерті: Філарет здивував заявою про Епіфанія

Філарет поскаржився на плани предстоятеля ПЦУ Епіфанія зайняти його резиденцію в Києві після смерті. Почесний патріарх також висловив думку, що в боротьбу з Київським патріархатом УПЦ втягнутий президент України Володимир Зеленський.

Філарет зазначив, що хоч йому і йде 92-й рік, але "Бог дає силу і розум далі служити незалежній українській церкві". Про це передає Pavlovsky News у Facebook.

Річ у тому, що у зв'язку зі зняттям з реєстрації УПЦ КП майно Київського патріархату належить Православній церкві України, включаючи резиденцію Філарета за адресою вулиця Пушкінська, 36. З усім тим ніхто його не збирається виганяти.

На думку Філарета, в ПЦУ просто чекають його смерті.

"Наприклад, це приміщення, яке я побудував, Епіфаній переоформив на себе. Тобто на ПЦУ. На ПЦУ переоформлений і наш будинок на Десятинній. Вони чекають моєї смерті. Поки я живий я маю тут право жити. А коли я помру, Епіфаній хоче увійти сюди на правах предстоятеля ПЦУ. Так планується. Але все від Бога залежить", - розповів він.

Філарет вважає, що проти Київського патріархату умишляють лихе і ПЦУ, і Константинополь, і президент України, і навіть Держдепартамент США.

Також патріарх зазначив, що вже пів року як не було винесено жодного рішення на користь УПЦ КП. Реєструвати нову церкву - замість спроб відновлювати стару реєстрацію за порадою міністерства культури - Філарет не хоче, бо втратить тоді можливість відстоювати в судах майно УПЦ КП.

Відео: Філарет зробив заяву про Епіфанія та поскаржився на боротьбу проти Київського патріархату

Раніше повідомлялося, що Філарет розповів, хто винен в епідемії коронавірусу в Україні та дав прогноз, коли закінчиться пандемія.

Нагадаємо, в січні Філарет відкликав підпис під рішенням Об'єднавчого собору 2018 року, на якому було проголошено створення Православної церкви України (ПЦУ) і ліквідація УПЦ Київського патріархату.