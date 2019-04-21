Ждем в Украине: Ани Лорак воодушевила фанатов

Ани Лорак призывают ехать в Украину после 21 апреля
Ани Лорак порадовала фанатов новым фото, которое певица после паузы опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На снимке украинская певица, которая большую часть времени проводит в России, в блестящем платье с вырезом, которое оголяет ноги артистки. Снимок, отметим, был сделан во время съемок клипа на песню "Я тебя ждала", что вышел 16 апреля и который уже успели разнести фанаты Каролины.
Ани Лорак в новом образе порадовала фанатов (фото: instagram.com/anilorak)
Поклонники возрадовались возвращению своего кумира онлайн. Все восхищаются ее нарядом и отмечают сексуальность 40-летней артистки.
Вместе с тем некоторые поклонники Ани Лорак из Украины ждут ее концертов в нашей стране. Более того, они с уверенностью говорят, что после 21 апреля Каролина легко сможет ездить в Украину "как раньше".
Напомним, последняя запись в аккаунте Ани Лорак была сделана 19 апреля. Тогда певица опубликовала снимок, на котором она в латексном наряде. Это фото сразило фанов - они восхитились точеной фигурой своей любимицы.
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак показала жгучие образы с последней фотосессии.