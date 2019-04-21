Ждем в Украине: Ани Лорак воодушевила фанатов

Ани Лорак порадовала фанатов новым фото, которое певица после паузы опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке украинская певица, которая большую часть времени проводит в России, в блестящем платье с вырезом, которое оголяет ноги артистки. Снимок, отметим, был сделан во время съемок клипа на песню "Я тебя ждала", что вышел 16 апреля и который уже успели разнести фанаты Каролины.

Ани Лорак в новом образе порадовала фанатов (фото: instagram.com/anilorak)

Поклонники возрадовались возвращению своего кумира онлайн. Все восхищаются ее нарядом и отмечают сексуальность 40-летней артистки.

Какая же вы красотка, Каролина! Как ваш бывший муж мог посмотреть на другую?

Каролиш, а давайте селфи или прямой эфир? Ну хоть на пару минуток. Мы скучаем!

Безумно красивая! Ваши образы в клипе - это просто лучшее. Надеюсь, мы услышим "Я тебя ждала" на ближайших концертах!

Какая вы красавица! Мы очень любим вас. Скучали!

Куда же вы пропали? Безумно скучала по вам...

Мы скучали по вам, наша любовь.

Слишком красивая! Невероятно вдохновляете! Ждем еще больше шикарных фотографий, чтобы любоваться вашей красотой!

Вместе с тем некоторые поклонники Ани Лорак из Украины ждут ее концертов в нашей стране. Более того, они с уверенностью говорят, что после 21 апреля Каролина легко сможет ездить в Украину "как раньше".

Ждем вас в Украине уже с новым президентом!

Скоро увидимся в Киеве!

Очень хочется, чтобы вы спели эту песню на сцене Дворца "Украина"!

"Я тебя ждала" - это Украина поет для вас, Каролина!

Напомним, последняя запись в аккаунте Ани Лорак была сделана 19 апреля. Тогда певица опубликовала снимок, на котором она в латексном наряде. Это фото сразило фанов - они восхитились точеной фигурой своей любимицы.

Ранее мы писали о том, что Ани Лорак показала жгучие образы с последней фотосессии.