Чекаємо в Україні: Ані Лорак надихнула фанатів

Ані Лорак порадувала фанатів новим фото, яке співачка після паузи опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

На знімку українська співачка, яка більшу частину часу проводить в Росії, у блискучому платті з вирізом, який оголює ноги артистки. Знімок, зазначимо, був зроблений під час зйомок кліпу на пісню "Я тебя ждала", що вийшов 16 квітня, і який вже встигли рознести фанати Кароліни.

Ані Лорак в новому образі порадувала фанатів (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники зраділи поверненню свого кумира в онлайн. Всі захоплюються її вбранням і відзначають сексуальність 40-річної артистки.

Яка ж ви красуня, Кароліна! Як ваш колишній чоловік міг подивитися на іншу?

Кароліш, а давайте селфі або прямий ефір? Ну хоч на пару хвилинок. Ми сумуємо!

Шалено красива! Ваші образи в кліпі - це просто найкраще. Сподіваюся, ми почуємо "Я тебя ждала" на найближчих концертах!

Яка ви красуня! Ми дуже любимо вас. Нудьгували!

Куди ж ви пропали? Шалено нудьгував за вами...

Ми сумували за вами, наша любов.

Дуже красива! Неймовірно надихаєте! Чекаємо ще більше шикарних фотографій, щоб милуватися вашою красою!

Разом з тим деякі шанувальники Ані Лорак з України чекають її концертів в нашій країні. Більше того, вони з упевненістю говорять, що після 21 квітня Кароліна легко зможе їздити в Україну "як раніше".

Чекаємо вас в Україні вже з новим президентом!

Скоро побачимося в Києві!

Дуже хочеться, щоб ви заспівали цю пісню на сцені Палацу "Україна"!

"Я тебя ждала" - це Україна співає для вас, Кароліна!

Нагадаємо, останній запис в обліковому Ані Лорак було зроблено 19 квітня. Тоді співачка опублікувала знімок, на якому вона в латексному вбранні. Це фото просто "убило" фанів - вони захопилися витонченою фігурою своєї улюблениці.

Раніше ми писали про те, що Ані Лорак показала гарячі образи з останньої фотосесії.