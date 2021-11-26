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Ждать осталось недолго: когда в Киеве начнут продавать новогодние елки

Автор: Людмила Жукова

Новогодняя елка - неизменный атрибут праздника, который уже не за горами. Стало известно, когда заработают елочные базары. Они откроются с 15 декабря.

Об этом информирует "Сегодня".

Сколько будет базаров

В КГГА сообщили, что пока неизвестно, сколько точно будет локаций по продаже елок. Они еще не утверждены.

Базары будут работать с 15 по 31 декабря.

"Официально елочные базары начнут свою работу с 15 декабря и будут действовать по 31 декабря. Основным организатором елочных базаров в этом году будет КП "Городской магазин". Продажа елок будет проводиться, как и прошлом году – новогодние деревца должны быть с чипами и документами, откуда их привезли", – сообщили сайту в КГГА.

Сколько будут стоить новогодние деревья

Пока неизвестна стоимость елок и сосен, которые поступят в продажу на елочных базарах.

А вот за одно место под торговлю предпринимателям придется заплатить пять тысяч гривен.

Как мы ранее писали, организатор рассказал о новогоднем празднике в Киеве и елке-2022.

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