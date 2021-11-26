Чекати залишилося недовго: коли в Києві почнуть продавати новорічні ялинки

Скільки буде базарів

У КМДА повідомили, що поки невідомо, скільки точно буде локацій з продажу ялинок. Вони ще не затверджені.

Базари працюватимуть з 15 по 31 грудня.

"Офіційно ялинкові базари почнуть свою роботу з 15 грудня і діятимуть по 31 грудня. Основним організатором ялинкових базарів цього року буде КП"Міський магазин". Продаж ялинок буде проводитися, як і минулого року – новорічні деревця повинні бути з чіпами і документами, звідки їх привезли", - повідомили сайту в КМДА.

Скільки коштуватимуть новорічні дерева

Поки невідома вартість ялинок і сосен, які надійдуть у продаж на ялинкових базарах.

А ось за одне місце під торгівлю підприємцям доведеться заплатити п'ять тисяч гривень.