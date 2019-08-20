Ждать уже недолго: синоптик рассказала, когда в Украину придет прохлада

Погода в Украине в среду, 21 августа, по-прежнему будет жаркой и сухой. Тем не менее, в некоторых регионах возможны осадки с грозами. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталка Диденко, которая также рассказала, когда украинцам стоит ждать ослабления жары.

Так, завтра жарко будет повсюду: на Юге, Востоке и прилегающим к ним центральным областям ожидается от +30 до +34 градусов, а местами воздух раскалится до +35 по Цельсию.

На остальной территории ожидается от +28 до +30 градусов, а на высокогорье Карпат от +21 до +24.

Тем не менее, в западных областях завтра возможны дожди и грозы.

Погода в Украине 21 августа (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве среда, 21 августа, также будет жаркой и солнечной. В течение дня ожидается температура +30 градусов. А ближайшей ночью от +16 до +18.

Наталка Диденко также сообщила радостную новость, для тех, кто плохо переносит летнюю жару. Уже с 22 августа ожидается снижение температуры - сначала на Западе, а 23 августа прохлада дойдет и до северных областей.

Но Юг и Восток по-прежнему будут "горячими".

"Между прочим, 22-23 августа усилится восточный ветер. Такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер, могут вызвать суховеи", - предупреждает синоптик.

Погода в Украине и Киеве 21 августа (скрин: facebook.com/tala.didenko)

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