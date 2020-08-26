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Ждали, чтобы Зеленский ударил по мячу: матч Кубка Украины задержали на 50 минут (видео)

Автор: Владимир Костырин

У Зеленского рассказали, почему президент опоздал на открытие матча

Владимир Зеленский открыл матч первого предварительного раунда Кубка Украины "Кривбасс" - "Черкащина", из-за чего игру задержали на 50 минут. Так, глава государства должен был выступить с речью перед соревнованием, и получил право первого удара по мячу, но вовремя прибыть не смог.

Как выяснилось, график Зеленского претерпел изменения из-за срочного разговора с госсекретарем США. Об этом 26 августа рассказали в Офисе президента Украины в Facebook.

Отмечается, что беседа с Майком Помпео состоялась в аэропорту Кривого Рога сразу по прибытии туда президента Украины.

"Стороны обсудили широкий круг вопросов, важных как с точки зрения межгосударственных отношений, так и с точки зрения развития ситуации в нашей части Европы. Также Майк Помпео поздравил Украину и весь украинский народ с 29-й годовщиной независимости", - говорится в заявлении.

Именно это и обусловило опоздание Зеленского на футбольный стадион "Горняк", где после возрождения играл свой первый матч ФК "Кривбасс".

В Офисе президента призвали отнестись к подобной задержке с пониманием.

Как пишет издание "Трибуна", в итоге глава государства отказался от речи, но сделал первый удар по мячу.

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По информации украинского журналиста Алексея Мандзия, на стадион до приезда Зеленского не пускали болельщиков.

Президент "Кривбасса" Константин Караманиц сообщал, что встреча должна пройти со зрителями - до 25% от имеющихся мест на стадионе.

Видео: Зеленский открыл футбольный матч Кубка Украины с опозданием в 50 минут

Как сообщалось, что в Днепре Зеленский в маске заглянул в МакДональдс и "отличился" вопросом о гамбургере.

Ранее в сети появилось видео, как Зеленский бурно реагирует на гол в ворота "Динамо".

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