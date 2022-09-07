Жаворонок или сова? Ученые назвали время, когда просыпаться полезнее всего для здоровья

По результатам исследования, шансы на более длинную и здоровую жизнь есть у жаворонков. А у сов различные заболевания и проблемы возникают намного чаще.

Жаворонки рано встают и их пик активности приходится на первую половину дня. К 10 часам вечера они уже устают и их клонит в сон.

У сов график совершенно другой - у них пик работоспособности приходится на вторую половину дня, и вдохновение может посетить ближе к полуночи. Поэтому такие люди поздно ложатся и поздно встают.

Ученые изучили данные более 400 тысяч человек в возрасте от 38 до 73 лет. Они следили за их здоровьем в среднем в течение шести лет и анализировали причины различных заболеваний и смерти.

Какие проблемы возникают у сов

С учетом данных возраста, пола, вредных привычек, индекса массы тела и длительности сна, оказалось, что у сов риск смерти по разным причинам увеличен на 10% - по сравнению с жаворонками.

Вероятность психологических и психических расстройств почти в два раза выше у сов, а риск развития диабета - на 30% выше, чем у тех, кто любит вставать рано утром.

Риск развития респираторных заболеваний у сов - на 23% выше, желудочно-кишечных заболеваний - на 22%.

Как отмечает автор исследования профессор неврологии в Северо-Западном Университете Кристен Л. Кнутсон, тип "сова" обычно возникает по генетическим предрасположенностям. Но при желании можно внести коррективы и изменить свое расписание, чтобы стать "жаворонком".

Для этого нужно постепенно ложиться и вставать раньше - сдвигать время по 15 минут в неделю. А перед сном избегать смартфонов и телевизора.

Ранние жаворонки, поздние совы и голуби

Кроме того, ученые выделили не две группы, а намного больше. Есть три основных хронотипа:

Ранние - жаворонки

Промежуточные - голуби

Поздние - совы

В некоторых случаях используют 7 хронотипов: ранние жаворонки, очень поздние совы и так далее.

К примеру, ранние жаворонки засыпают около 8 часов вечера и встают около 5 утра, а поздние совы засыпают ближе к рассвету и просыпаются в районе обеда.

Сколько же нужно спать

У каждого человека есть собственные предпочтения и потребности, но в целом взрослый человек должен спать не менее 7-9 часов в сутки. Дети и подростки, в зависимости от возрастной категории - от 8 до 12 часов.

Ученые отмечают, что 5 часов сна в течение 4 суток подряд негативно влияют на умственную деятельность в той же степени, что и содержание небольшого количества алкоголя в крови.

Засыпать лучше всего в промежутке с 21 до 24 часов. А вот просыпаться желательно в период с 6 до 8 часов утра.