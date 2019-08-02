Жары не будет: синоптик огорчил прогнозом на август

Погода в Украине в августе 2019 будет дождливой и прохладной. Такой прогноз сделал народный синоптик Леонид Горбань.

По словам специалиста, жаркое лето с высокими температурами уже не вернется на большую часть страны. Лишь жители южных областей смогут насладиться настоящим августовским теплом, а вот на севере термометры не покажут больше +28.

Синоптик говорит, что серьезное похолодание начнется уже с Дня пророка Ильи - 2 августа. В некоторых регионах Украины столбики термометров покажут не выше 19-20. Однако на юге температура пока что будет держаться в пределах 30-32 градусов.

Правда, холодная погода продержится в Украине три дня. С 5 августа должно потеплеть до +23...+24, а с 8 августа - до +25...+28. Такой температурный режим продержится до 16 августа. Но уже с 20-х чисел Украину снова накроют холода. Ночная температура будет доходить до +11, дневная удержится на уровне +24...+27 градусов.

Погода в Украине (коллаж РБК-Украина)

"А вот заморозков в конце августа стопроцентно ждать не стоит", - сказал Горбань в комментарии "Сегодня" и добавил, что похолодание будет сопровождаться дождями.

Осадков украинцам стоит ждать с 2 по 4 августа, 16 и 17 августа, а также с 26 по 28 августа.

Тем временем синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине.