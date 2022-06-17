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В жару или при похолодании: когда именно бешено клюет рыба

Фото: Когда лучше клюет рыба (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Рыба очень чувствительна к погодным факторам, как температура, атмосферное давление, синоптические изменения. Поэтому опытные рыбаки всегда сверяются с прогнозом погоды, когда планируют поход к реке или пруду.

Когда надо идти рыбачить - в жару или при похолодании - читайте ниже в нашем материале.

Как именно температура влияет на аппетит рыбы

Как пишут эксперты Fishub, почти вся рыба лучше и быстрее переваривает пищу в теплой воде, а значит и питаться она будет чаще.

Однако жару рыба не любит. Она идет глубже, где прохладнее, когда температура воды повышается. А на поиски еды выходит с наступлением сумерек.

В то же время когда температура поднимается после длительного похолодания, мирная рыба становится активнее. А хищник, наоборот, любит, когда похолодает.

Вывод можно сделать такой: когда похолодало надо идти на хищника, потеплело - на мирную рыбу. При жаре надо рыбачить рано утром, поздно вечером или ночью. А при резком похолодании рыба становится менее активной и клев снижается.

У каждой рыбы своя любимая температура

  • Карась клюет при 12-30 градусах (интенсивно при 19-23). Ловить надо рано утром или вечером.
  • Карп клюет при 10-30 (интенсивно при 20 градусах). На рассвете, в вечерние зори, теплые ночи.
  • Лещ клюет при 5-23 (интенсивно - 15-18). Ловить - на рассвете, перед заходом солнца, днем, в теплые ночи.
  • Щука клюет при 4-23 (интенсивно - 13-16). Ловить надо утром, вечером в пасмурную погоду.
  • Окунь при 4-21 (интенсивно при 12-15). Утром, вечером, в пасмурную погоду.

Не только температура важна

Эксперты говорят, что на изменение настроения рыбы больше температуры влияют колебания атмосферного давления. Резкие скачки приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.

А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается.

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