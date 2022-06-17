В жару или при похолодании: когда именно бешено клюет рыба

Рыба очень чувствительна к погодным факторам, как температура, атмосферное давление, синоптические изменения. Поэтому опытные рыбаки всегда сверяются с прогнозом погоды, когда планируют поход к реке или пруду.
Когда надо идти рыбачить - в жару или при похолодании - читайте ниже в нашем материале.
Как пишут эксперты Fishub, почти вся рыба лучше и быстрее переваривает пищу в теплой воде, а значит и питаться она будет чаще.
Однако жару рыба не любит. Она идет глубже, где прохладнее, когда температура воды повышается. А на поиски еды выходит с наступлением сумерек.
В то же время когда температура поднимается после длительного похолодания, мирная рыба становится активнее. А хищник, наоборот, любит, когда похолодает.
Вывод можно сделать такой: когда похолодало надо идти на хищника, потеплело - на мирную рыбу. При жаре надо рыбачить рано утром, поздно вечером или ночью. А при резком похолодании рыба становится менее активной и клев снижается.
Эксперты говорят, что на изменение настроения рыбы больше температуры влияют колебания атмосферного давления. Резкие скачки приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.
А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается.
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