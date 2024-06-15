Жарт, забобон чи правда: що таке "Закон Мерфі" і чому в нього вірять люди

Про що говорить закон Мерфі

Ймовірно, ви незліченну кількість разів переживали невдачу. У той день, коли ви виходите з дому без парасольки, починається сильний дощ. Ти йдеш у ванну, і твій телефон починає дзвонити з іншої кімнати.

Коли ви впускаєте хліб з маслом, здається, що він падає маслом униз. Ви можете подумати, що весь світ якимось моторошним чином змовився посміятися з вас.

Один із ймовірних законів нашого світу чудово відображає цю пародію - "закон Мерфі". Хоча існує кілька варіацій, найвідоміше пояснення цього забобону – "Що може піти не так, піде не так".

Чи був Мерфі реальною людиною

Закон Мерфі, придуманий в середині 20-го століття на базі ВПС США в Едвардсі, Каліфорнія, був відсилкою до капітана Едварда А. Мерфі (1891-1971), інженера, який працював над проектом ВПС MX981.

Повідомляється, що під час одного з випробувань високошвидкісних ракет деякі датчики були встановлені задом наперед, що зробило їх марними та нездатними реєструвати будь-які дані. Ця несправність, що виникла через людську помилку, призвела до провалу успішного випробування.

"Якщо є два або більше способів зробити щось і один із них призводить до катастрофи, то хтось зробить це саме так", - кажуть, саме так вигукнув засмучений капітан Мерфі.

Як закон Мерфі набув поширення

Після цього інциденту полковник Стапп, людина, відома своєю яскравістю, була вражена заявою Мерфі.

Незабаром після цього на пресконференції полковник Стапп зробив застереження щодо експериментів з ракетними санями. Він сказав, що вони взяли до уваги "Закон Мерфі", і тому змогли забезпечити найвищі стандарти безпеки.

Коли його спитали, що таке "Закон Мерфі", Стапп сформулював початкову версію так: "Все, що може піти не так, піде не так".

Ця скорочена процитована версія заяви Мерфі була сприйнята засобами масової інформації як "закон Мерфі" та незабаром почала обговорюватися і використовуватись за межами аерокосмічного кола.

Закон чи забобон

"Закон Мерфі" каже, що, попри рекордну посуху, одного прекрасного дня, коли ви залишите вікна своєї машини опущеними, піде злива.

Це не точна наука (і тим паче не закон), це взагалі не наука. Це декларація прийняття світу та його чудової, непередбачуваної природи. Ми ніколи не зможемо передбачити, що станеться, а що не станеться, зі стовідсотковою впевненістю.

Незалежно від того, наскільки ми старі, практиковані, навчені чи наївні, ми всі схильні до непізнаних таємниць життя. Вирішення цієї скрутної ситуації, запропоноване Мерфі, дуже просте: будьте готові до будь-яких несподіванок.