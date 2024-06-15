Шутка, суеверие или правда: что такое "Закон Мерфи" и почему в него верят люди

О чем говорит закон Мерфи

Вероятно, вы бесчисленное количество раз переживали неудачу. В тот день, когда вы выходите из дома без зонтика, начинается сильный дождь. Ты идешь в ванную, и твой телефон начинает звонить из другой комнаты.

Когда вы роняете хлеб с маслом, кажется, что он падает маслом вниз. Вы можете подумать, что весь мир каким-то жутким образом сговорился посмеяться над вами.

Один из предполагаемых законов нашего мира прекрасно отражает эту пародию - "закон Мерфи". Хотя существует несколько вариаций, самое известное обьяснение этого суеверия - "Что может пойти не так, пойдет не так".

Был ли Мерфи реальным человеком

Закон Мерфи, придуманный в середине 20-го века на базе ВВС США в Эдвардсе, Калифорния, был отсылкой к некоему капитану Эдварду А. Мерфи (1891-1971), инженеру, работавшему над проектом ВВС MX981.

Сообщается, что во время одного из испытаний высокоскоростных ракет некоторые датчики были установлены задом наперед, что сделало их бесполезными и неспособными регистрировать какие-либо данные. Эта неисправность, возникшая из-за человеческой ошибки, привела к провалу успешного испытания.

"Если есть два или более способов сделать что-то и один из них приводит к катастрофе, то кто-то сделает это именно так" - говорят, именно так воскликнул расстроенный капитан Мерфи.

Как закон Мерфи получил распространение

После этого инцидента полковник Стапп, человек, известный своей яркостью, был впечатлен заявлением Мерфи.

Вскоре после этого на пресс-конференции полковник Стапп сделал обнадеживающие замечания по поводу экспериментов с ракетными санями. Он сказал, что они приняли во внимание "Закон Мерфи" и поэтому смогли обеспечить самые высокие стандарты безопасности.

Когда его спросили, что такое "Закон Мерфи", Стапп сформулировал первоначальную версию так: "Все, что может пойти не так, пойдет не так".

Эта сокращенная процитированная версия заявления Мерфи была воспринята средствами массовой информации как "закон Мерфи" и вскоре стала обсуждаться и использоваться за пределами аэрокосмического круга.

Закон или суеверие

"Закон Мерфи" говорит, что, несмотря на рекордную засуху, в один прекрасный день, когда вы оставите окна своей машины опущенными, пойдет проливной ливень.

Это не точная наука (и тем более не закон), это вообще не наука. Это декларация принятия мира и его чудесной, непредсказуемой природы. Мы никогда не сможем предсказать, что произойдет, а что не произойдет, со стопроцентной уверенностью.

Независимо от того, насколько мы стары, практикуемы, обучены или наивны, мы все подвержены непознаваемым тайнам жизни. Решение этой затруднительной ситуации, предложенное Мерфи, очень простое: будьте готовы к любым неожиданностям.