Как и когда давать жаропонижающие детям: врач назвала важные нюансы

Когда нужно давать жаропонижающие препараты

Врач рекомендует родителям сначала создать соответствующие комфортные условия для ребенка, а только после этого принимать решение о приеме лекарств. О каких условиях идет речь:

Питьевой режим - пить часто и небольшими порциями. Это может быть вода, теплый чай, компот, узвар, соки или растворы для оральной регидратации. Грудных деток можно чаще прикладывать к груди.

Микроклимат комнаты - чистая, с доступом к свежему воздуху, увлажнение (влажность воздуха 50-70%), температура воздуха +18 +20 градусов.

Одежда ребенка - легкая, из натуральной ткани, которая хорошо поглощает пот. Кутать ребенка, чтобы пропотел, не нужно. И переохлаждать тоже не стоит.

Если все условия были созданы, а температура продолжает расти, то можно использовать препараты.

Обычно температуру начинают сбивать после 38,5 или если ребенок плохо переносит температуру.

У детей до 3 месяцев при лихорадке осмотр врача до приема лекарств является обязательным!

Что нужно знать о лекарствах

1. Жаропонижающие снимают только симптомы (температуру, боль)

2. Лекарства принимают только, когда есть симптомы, а не курсом.

3. Дозировка идет на массу тела, а не по возрасту

4. Жидкая форма (сироп, суспензия) усваивается лучше и быстрее. Не забывайте суспензию хорошо взболтать.

5. Температура жидкой формы должна быть приблизительно, как температура тела человека - 36,6.

6. Свечи при лихорадке малоэффективны. Потому что происходит спазм сосудов на периферии (в коже, в прямой кишке), суппозитория не всасывается и эффекта нет. Свечки стоит давать только тогда, когда есть тошнота и рвота и сироп ребенок не может выпить. Или температура поднимается, а впереди целая ночь.

7. В школьном возрасте детям можно давать таблетки.

8. Эффект оцениваем только через 40 минут - 1 час после приема лекарства. Не ждите снижения температуры через 15-20 минут. Снижение температуры на 0,5-1 градус - тоже результат!

9. Если температура совсем не снизилась и прошло более 1,5-2 часов, то можно дать дозу другого препарата.

Какие препараты для детей использовать нельзя

Анальгин

Димедрол (свечи Анальдим)

Аспирин

Но-шпа

Нимесулид

Также врач назвала препараты, которые можно использовать и в какой дозировке для детей.