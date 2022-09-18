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Як і коли давати жарознижувальні дітям: лікарка назвала важливі нюанси

Лікар розповіла, як правильно давати жарознижувальні дітям (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Перші осінні холоди провокують застуди та різні ГРВІ, у тому числі й у дітей. І батьки насамперед дають дітям при захворюваннях жарознижувальні препарати, хоча потреба є не завжди.

Як правильно давати дітям жарознижувальні препарати, у якій формі та дозах – розповіла сімейний лікар Лілія Сарахман.

Коли потрібно давати жарознижувальні препарати

Лікар рекомендує батькам спочатку створити відповідні комфортні умови для дитини, а лише після цього приймати рішення щодо прийому ліків. Про які умови йдеться:

Питний режим – пити часто і невеликими порціями. Це може бути вода, теплий чай, компот, узвар, соки чи розчини для оральної регідратації. Немовля можна частіше прикладати до грудей.

Мікроклімат кімнати – чиста, з доступом до свіжого повітря, зволоження (вологість повітря 50-70%), температура повітря +18+20 градусів.

Одяг дитини - легкий, з натуральної тканини, яка добре поглинає піт. Кутати дитину, щоб пропотіла, не потрібно. І переохолоджувати також не варто.

Якщо всі умови були створені, а температура продовжує зростати, можна використовувати препарати.

Зазвичай температуру починають збивати після 38,5 або якщо дитина погано переносить температуру.

У дітей до 3 місяців при лихоманці огляд лікаря до прийому ліків обов'язковий!

Що потрібно знати про ліки

1. Жарознижуючі знімають лише симптоми (температуру, біль)

2. Ліки приймають тільки коли є симптоми, а не курсом.

3. Дозування йде масу тіла, а чи не віком

4. Рідка форма (сироп, суспензія) засвоюється краще та швидше. Не забувайте суспензію добре збовтати.

5. Температура рідкої форми має бути приблизно, як температура тіла людини – 36,6.

6. Свічки при лихоманці є малоефективними. Тому, що відбувається спазм судин на периферії (у шкірі, прямій кишці), супозиторію не всмоктується й ефекту немає. Свічки варто давати тільки тоді, коли є нудота та блювання та сироп дитина не може випити. Або температура піднімається, а попереду ціла ніч.

7. У шкільному віці дітям можна давати пігулки.

8. Ефект оцінюємо лише через 40 хвилин – 1 годину після прийому ліків. Не чекайте на зниження температури через 15-20 хвилин. Зниження температури на 0,5-1 градус – теж результат!

9. Якщо температура зовсім не знизилася і минуло понад 1,5-2 години, то можна дати дозу іншого препарату.

Які препарати для дітей не можна використовувати

  • Анальгін
  • Димедрол (свічки Анальдім)
  • Аспірин
  • Но-шпа
  • Німесулід

Також лікар назвала препарати, які можна використовувати та в якому дозуванні для дітей.

До речі, раніше ми писали про те, як збити температуру, якщо поряд немає ліків.

А ще розповідали про те, що названо популярні ліки, які не працюють.

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