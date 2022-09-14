Жарим капустные отбивные: на вид просто, а на вкус невероятно
Отбивные из белокочанной капусты невероятная вкуснятина, особенно со сметаной. Такое блюдо точно придется по нраву всей вашей семье.
Рецептом поделились на YouTube-канале Зоряны Саковской.
Составляющие:
- Капуста белокочанная зимняя
- Яйцо - 1 шт.
- Соль, перец по вкусу (можно добавить любимых специй)
- Сухари и мука для панировки
- Масло для жарки
- Сметана для подачи
Пошаговое приготовление
Снимите с капусты листы и срежьте утолщения. Нарежьте каждый лист на куски произвольного размера. Отбейте каждый кусок с обеих сторон легонько.
Соедините соль и перец в сосуде. Можно добавить еще любые специи. Пересыпьте специями капустные листья. Оставьте на 15 минут.
Взбейте яйцо с добавлением воды, посолите и поперчите.
Возьмите кусок капусты, обваляйте в муке, затем в яйце, затем в панировочных сухарях.
Обжарьте с обеих сторон на сковороде с маслом.
Наши капустные отбивные готовы. Лучше всего подавать со сметаной!
Смотрите также, как заквасить быструю капусту в банках.
Также читайте, как приготовить "засыпанную капусту".