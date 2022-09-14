Жарим капустные отбивные: на вид просто, а на вкус невероятно

Отбивные из белокочанной капусты невероятная вкуснятина, особенно со сметаной. Такое блюдо точно придется по нраву всей вашей семье.

Составляющие:

Капуста белокочанная зимняя

Яйцо - 1 шт.

Соль, перец по вкусу (можно добавить любимых специй)

Сухари и мука для панировки

Масло для жарки

Сметана для подачи

Пошаговое приготовление

Снимите с капусты листы и срежьте утолщения. Нарежьте каждый лист на куски произвольного размера. Отбейте каждый кусок с обеих сторон легонько.

Соедините соль и перец в сосуде. Можно добавить еще любые специи. Пересыпьте специями капустные листья. Оставьте на 15 минут.

Взбейте яйцо с добавлением воды, посолите и поперчите.

Возьмите кусок капусты, обваляйте в муке, затем в яйце, затем в панировочных сухарях.

Обжарьте с обеих сторон на сковороде с маслом.

Наши капустные отбивные готовы. Лучше всего подавать со сметаной!