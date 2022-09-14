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Жарим капустные отбивные: на вид просто, а на вкус невероятно

Новина українською →
Среда 14 сентября 2022 08:00
Жарим капустные отбивные: на вид просто, а на вкус невероятно Скриншот: капустные отбивные
Автор: Светлана Мащенко

Отбивные из белокочанной капусты невероятная вкуснятина, особенно со сметаной. Такое блюдо точно придется по нраву всей вашей семье.

Рецептом поделились на YouTube-канале Зоряны Саковской.

Составляющие:

  • Капуста белокочанная зимняя
  • Яйцо - 1 шт.
  • Соль, перец по вкусу (можно добавить любимых специй)
  • Сухари и мука для панировки
  • Масло для жарки
  • Сметана для подачи

Пошаговое приготовление

Снимите с капусты листы и срежьте утолщения. Нарежьте каждый лист на куски произвольного размера. Отбейте каждый кусок с обеих сторон легонько.

Соедините соль и перец в сосуде. Можно добавить еще любые специи. Пересыпьте специями капустные листья. Оставьте на 15 минут.

Взбейте яйцо с добавлением воды, посолите и поперчите.

Возьмите кусок капусты, обваляйте в муке, затем в яйце, затем в панировочных сухарях.

Обжарьте с обеих сторон на сковороде с маслом.

Наши капустные отбивные готовы. Лучше всего подавать со сметаной!

Смотрите также, как заквасить быструю капусту в банках.

Также читайте, как приготовить "засыпанную капусту".

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