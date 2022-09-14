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Смажимо капустяні відбивні: на вигляд просто, а на смак неймовірно

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Середа 14 вересня 2022 08:00
Смажимо капустяні відбивні: на вигляд просто, а на смак неймовірно Скріншот: Капустяні відбивні
Автор: Світлана Мащенко

Відбивні з білокачанної капусти неймовірна смакота, особливо зі сметаною. Така страва точно прийдеться до вподоби всій вашій родині.

Рецептом поділилися на YouTube-каналі Зоряни Саковської.

Складники:

  • Капуста білокачанна зимова
  • Яйце - 1 шт.
  • Сіль, перець за смаком (можна додати улюблених спецій)
  • Сухарі та борошно для панірування
  • Олія для смаження
  • Сметана для подачі

Покрокове приготування

Зніміть з капусти листи і зріжте потовщення. Наріжте кожен лист на шматки довільного розміру. Відбийте кожен шматок з обох боків легенько.

З'єднайте сіль і перець у посудині. Можна додати ще будь-які спеції. Пересипте спеціями капустяні листки. Залиште на 15 хвилин.

Збийте яйце з додаванням води, посоліть і поперчіть.

Візьміть шматок капусти, обваляйте у борошні, потім у яйці, потім у панірувальних сухарях.

Обсмажте з обох боків на пательні з олією.

Наші капустяні відбивні готові. Найкраще подавати зі сметаною!

Дивіться також, як заквасити швидку капусту в банках.

Також читайте, як приготувати "засипану капусту".

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