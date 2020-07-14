В Украину возвращается жара: синоптики назвали дату

Погода в Украине снова поменяется (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине скоро станет жаркой - термометры покажут больше +30-ти градусов

Погода в Украине принесет потепление 15 июля, а к концу недели вернется жара свыше +30 градусов, но не повсюду. Завтра же в некоторых областях вероятны локальные грозы и небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр.

Так, Диденко пишет в Facebook, что завтра умеренные дожди вероятны на северо-востоке, Севере, а также в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Также небольших локальных осадков следует ждать на Волыни, в Ровенской области и в Карпатах. В остальных регионах в среду будет сухо и солнечно.

"Температура воздуха немного подтянется на июльском турнике - завтра ожидается +21+26 градусов, на Юге до +26+28 градусов, на крайнем севере местами +18+20 градусов", - пишет синоптик.

В Киеве завтра будет умеренное комфортное тепло до +23 градусов. Вероятность осадков низкая, разве что где-то может быть локальный дождик.

Потепление в течение недели будет усиливаться до +23+29-ти градусов. Жарко станет на Юге, а в западных областях будет преобладать ощутимо более свежая погода, +19+24 градуса.

Впрочем, по данным Украинского гидрометцентра, теплый воздух захватит почти всю страну уже в воскресенье, 19 июля. Существенно потеплеет на Западе - до +25, на Севере и в Центре до +29, а Юг и Восток +30 и выше.

Погода в Украине 19 июля, возвращается жара (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что из-за ливня Харьков ушел под воду. Люди плавали на матрасах по улицам. В Харьковском региональном центре по гидрометеорологии заявили про новый рекорд - 87 мм осадков за 12 часов. Предыдущему достижению 137 лет, тогда в 1883-м выпало 83 мм осадков.

Климатологи предупреждают, что украинцам придется привыкать жить в новых синоптических условиях из-за изменений климата. Ведь тропические ливни, длительные засухи и даже смерчи в нашей стране становятся обыденным явлением.