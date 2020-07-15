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В Украине разгуляются грозовые дожди: какие области накроет непогода

Среда 15 июля 2020 12:53
В Украине разгуляются грозовые дожди: какие области накроет непогода
Погода в Украине (фото: pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине будет умеренно комфортной, но повезет не всем областям

Погода в Украине в четверг, 16 июля, будет в большинстве областей благоприятной, но кое-где температура сильно снизится. Такой прогноз дали синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

По словам Диденко, в течение дня в стране +22+27 градусов. А вот в Карпатах местами могут быть холодные +8+14. Об этом синоптик написала в Facebook.

Без осадков завтра не обойдется. Дожди с грозами вероятнее всего будут в Винницкой и Житомирской областях. Ветер западного направления, умеренный. Но при грозах могут быть порывы.

В Киеве завтра около +25 градусов, осадки маловероятны. Но к вечеру могут набежать тучи и принести небольшой дождь.

Синоптики Украинского гидрометцентра на картах показали, что дожди ожидаются завтра лишь в западных областях. Сегодняшняя ночь будет прохладной (+12+16), на Юге до +18 градусов.

В Украине разгуляются грозовые дожди: какие области накроет непогода

Погода в Украине 16 июля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее синоптики рассказали, что в Украину скоро вернется жара. Температура повысится по всей стране, а к воскресенью градусники покажут выше +30 градусов на юго-востоке.

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