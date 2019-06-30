Синоптики рассказали, где пройдут дожди в Украине

Погода в Украине на сегодня - синоптики рассказали о дождях (фото: pixabay.com)

В некоторых областях Украины сегодня пройдут дожди

Погода в Украине сегодня, 30 июня, порадует большую часть жителей Украины ведь в страну возвращается тепло. Однако в восточной части страны пройдут дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Жителям Харьковской, Луганской и Донецкой области не стоит прятать свои зонтики, потому что в этой части страны дожди еще не закончились. Но будет тепло, температура воздуха составит +22… +24 градуса.

Остальные могут гулять в последний выходной на этой неделе без зонтов, так как осадков не ожидается и на улице будет не жарко.

Если говорить о тепле, то на Западную Украину возвращается жара. Здесь температура воздуха будет колебаться от +28 до +30 градусов. Ветер западный 5-10 метров за секунду. Во Львове будет жарче всего - +29… +31.

Погода в Украине 30 июня (инфографика: meteo.gov.ua)

В южной части страны будет не так жарко, как в западной. Здесь воздух прогреется максимум до 26 градусов тепла. В Одессе - +24… +26, в Херсоне - +23… +25.

В оккупированном Крыму без дождей. Температура составит +23… +25 градусов.

В центральном регионе также без осадков, переменная облачность и температура воздуха составит +23… +25 градусов. В Днепре воздух прогреется до 24 градусов тепла.

На Севере без осадков, ветер западный 5-10 метров за секунду, температура составит +23… +25 градусов.

В столице Украины, Киеве, будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +24 до +26 градусов.

Напомним, что известный синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украину вернется жаркое лето.

Ранее сообщалось о том, что синоптики дали опасный прогноз погоды на июль.